Více peněz pro státy, které se starají o uprchlíky, žádá UNHCR

Rozvinuté země by měly více finančně pomáhat rozvojovým státům, které pečují o běžence. Při své návštěvě Egypta to řekl vysoký komisař OSN pro uprchlíky (UNHCR) Filippo Grandi. On sám by udělal cokoliv pro to, aby uprchl, kdyby byl uvězněn v tak odporných uprchlických střediscích, jako jsou ty ve válkou zdevastované Libyi.

Podle Grandiho země jako Egypt nemají dostatečné uznání za svou péči o migranty. Pro Káhiru proto chce požadovat zvýšení humanitární pomoci. Vyjádřil také naději, že více zdrojů pro uprchlíky v Africe přinese i letošní egyptské předsednictví v Africké unii. Zdůraznil přitom, že na chudé jižní polokouli žije v současné době zhruba 85 procent z celkových 68 milionů běženců a násilím vysídlených osob na světě.

Grandi také připomněl, že počet uprchlíků mířících přes Středozemní moře do Evropy v porovnání s předešlými lety výrazně klesl. Lidé, kteří prchají před válkou a chudobou, se však i nadále hromadí v zadržovacích centrech například v Libyi. Ochránci lidských práv přitom upozorňují na příšerné podmínky v podobných zařízeních. Lidé zde trpí hlady nebo se stávají oběťmi znásilnění či bití.

"Kdybych byl uprchlíkem nebo migrantem nebo kýmkoliv, kdo by šel do takového střediska, udělal bych cokoliv, abych se odtud dostal, i kdybych věděl, že riziko, že zemřu, je vysoké," prohlásil Grandi.

Podle agentury AFP žije nyní v Egyptě bezmála 250 tisíc uprchlíků zaregistrovaných v UNHCR. Více než polovina z nich pochází ze Sýrie. Káhira je přitom považována za dobrý příklad spolupráce v boji proti migrační vlně mířící do zemí EU, píše agentura AP. Země přesto odmítá zřídit "platformy pro vylodění", kde by bylo možné běžence zachráněné na moři vysadit.

"Ze strany místní vlády jsme slyšeli jasně a nahlas, že zde žádný tábor nebo středisko nezřídí... upřímně si myslím, že mají pravdu," dodal Grandi.