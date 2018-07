Žena ulovila vzácnou žirafu a pochlubila se. Kritiku odmítá

Američanka se na dovolené v Jižní Africe věnovala svému koníčku a ulovila vzácnou žirafu. Když se žena se svou zabitou trofejí vyfotografovala a sdílela snímek na sociálních sítích, obrátil se proti ní hněv rozzuřené veřejnosti. Úlovek se sice datuje k loňskému létu, ale až teď se příspěvek stal virálním a vzbudil pozornost. Informoval o tom server The Guardian.

Sedmatřicetiletá Tess Thompson Talleyová z Kentucky ve svém facebookovém příspěvku, který už smazala, napsala: "Můj celoživotní lovecký sen se dnes stal skutečností! Zpozorovala jsem tohoto vzácného žirafího samce a dlouhou dobu ho pronásledovala." K textu připojila fotografiey, kde se zabitou žirafou s vzácnými černými skvrnami pózuje.

Byl to však až twitterový účet AfricaDigest, který na tento podlý čin v polovině června upozornil. Thompson Talleyovovou ve svém stanovisku označil jako "bílou americkou divošku, která je zčásti neandrtálec".

White american savage who is partly a neanderthal comes to Africa and shoot down a very rare black giraffe coutrsey of South Africa stupidity. Her name is Tess Thompson Talley. Please share pic.twitter.com/hSK93DOOaz