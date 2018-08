Zimbabwe má nového prezidenta. Mnangagwa složil přísahu

Vítěz červencových voleb Emmerson Mnangagwa složil přísahu a ujal se funkce prezidenta Zimbabwe. Informovaly o tom světové agentury. Výsledek hlasování již dříve zpochybnil opoziční kandidát Nelson Chamisa, po ústavním soudu požadoval, aby volby, které byly podle něj zmanipulované, zrušil a nařídil vypsání nových. Soud ale jeho stížnost zamítl.

75letý Mnangagwa přísahu složil na národním sportovním stadionu v Harare a ihned poté si vysloužil jásot přítomných, uvedla AP. Nyní ho čeká nelehký úkol, musí spojit národ, který byl hlasováním rozdělen, a zároveň znovu postavit na nohy neustále se zhoršující ekonomiku země, shodují se experti.

Mnangagwa zvítězil v prezidentských volbách a parlamentní volby, které se konaly ve stejný den, vyhrála Mnangagwova strana Africký národní svaz Zimbabwe - Vlastenecká fronta (ZANU-PF). Vítěz voleb získal od voličů 2,46 milionu hlasů (50,8 procenta), zatímco pro Chamisu podle komise hlasovalo 2,15 milionu voličů (44,3 procenta).

Šlo o první volby v Zimbabwe po loňském sesazení Roberta Mugabeho, který zemi vládl od konce roku 1987. Mugabe odstoupil na nátlak armády a znovu už nekandidoval. Ve vedení země ho přechodně do prezidentských voleb nahradil Mnangagwa, který zemi slíbil demokracii. I ze zahraničí ale zaznívají obavy, zda tento slib dodrží.

Mnangagwa byl za Mugabeho vlády od prosince 2014 do loňského listopadu prvním viceprezidentem. Už od 90. let zastával různé ministerské funkce, nejdéle byl ministrem spravedlnosti a několik let ministrem obrany.