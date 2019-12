Alžírskou hlavou státu se stal po prvním kole Abdal Madžíd Tabbúni

Novým alžírským prezidentem se stal již po prvním kole voleb Abdal Madžíd Tabbúni, bývalý ministr a následně premiér vlády exprezidenta Abdal Azíze Butefliky. Vyplývá to z předběžných výsledků oznámených volební komisí, podle nichž Tabbúni obdržel přes 58 procent hlasů. Proti volbám protestují již několik měsíců desetitisíce lidí v alžírských městech. Hlasování se zúčastnilo jen 40 procent voličů, což je nejméně v historii svobodných voleb v Alžírsku, napsala agentura AFP.

Severoafrickou zemí otřásají již od letošního února rozsáhlé protesty, které donutily v dubnu rezignovat Butefliku, jenž chtěl původně usilovat již o pátý prezidentský mandát. Demonstrace však po jeho odstoupení neustaly, protože podle mnoha lidí byl 82letý prezident s četnými zdravotními problémy jen loutkou dalších politiků a vojáků, z nichž někteří nadále drží otěže moci.

Protestující proto nesouhlasili s konáním čtvrtečních voleb, v nichž se utkali jen úřady schválení kandidáti, kteří se všichni v minulosti podíleli na chodu stávajícího režimu. Protestní hnutí vyzývalo k bojkotu voleb do přijetí širších ústavních reforem a nahrazení vládnoucí třídy novou generací. Již dříve také naznačilo, že v protivládních protestech bude pokračovat i po volbách.

Podle úřadů však dodává volební účast zvolenému kandidátovi dostatečnou legitimitu. Vláda se domnívá, že zvolení nového prezidenta je jedinou cestou, jíž se může Alžírsko dostat ze současné politické krize.

Čtyřiasedmdesátiletý expremiér Abdal Madžíd Tabbúni pracoval ve státní správě přes 50 let, mnohokrát byl ministrem, je členem vládnoucí Fronty národního osvobození (FLN) a měl blízko k exprezidentovi Buteflikovi. Rodák ze západoalžírské provincie Naama (narozen 17. listopadu 1945) v roce 1969 po dokončení školy pro státní úředníky nastoupil do státní správy. Byl zástupcem prefekta a prefektem v různých provinciích, od roku 1991 byl členem vlády. Postupně řídil resorty spojů, kultury, místní správy, stavebnictví či obchodu. Premiérem byl od května do srpna 2017.