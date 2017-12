40 dní na golfu, "státních" 130 milionů za létání. Trump rok hlavou USA

Během prvního roku Donalda Trumpa v Bílém domě bylo přes 100 dní, kdy americký prezident navštívil jednu ze svých nemovitostí. Po 40 dnech strávil v rezortu Mar-a-Lago na Floridě a v golfovém středisku v New Jersey, napsal deník The Wall Street Journal (WSJ). Na golfových hřištích se Trump rovněž objevil v asi 40 dnech.

Oficiální záznamy o prezidentových cestách ukazují, že jen letecké přesuny z Washingtonu na Floridu stály americkou vládu šest milionů dolarů (130 milionů Kč). Tato suma přitom nezahrnuje přidružené výdaje, jako třeba na zajištění bezpečnosti hlavy státu. Cesty Baracka Obamy a jeho rodiny za osm let jeho úřadování vyšly Spojené státy na necelých 97 milionů dolarů.

V Mar-a-Lago strávil Trump i Vánoce v rámci aktuální desetidenní dovolené. I v minulosti si američtí prezidenti často odjížděli z Washingtonu, The Wall Street Journal ale podotýká, že Trumpův případ je výjimečný. "Jiní prezidenti jezdili trávit čas ve svých domovech..., u Donalda Trumpa je to ale složitější, protože jeho návštěvy mohou vytvářet dojem střetu zájmů, když přitahují pozornost pro majetky značky Trump - z nichž prezidentovi plynou zisky - při cestách placených z peněz daňových poplatníků," uvedl list.

Trump started his day at Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida.



This is his 110th day at a Trump property since taking office.



Trump has spent nearly 1/3 of his days since taking office at Trump properties and nearly 1/4 of his days at a Trump golf club...at our expense! pic.twitter.com/DEWYg4YyeD