Američané po 19 letech zabili strůjce útoku na torpédoborec

Americký prezident Donald Trump na twitteru potvrdil, že při leteckém úderu v Jemenu byl zabit jeden ze strůjců útoku proti americkému torpédoborci USS Cole v roce 2000 Džamál Badáví. K atentátu se tehdy přihlásila teroristická síť al-Káida.

Podle amerického velení se nálet na cíl v provincii Maríb na východě Jemenu uskutečnil již 1. ledna. Badáví byl za útok v Adenu z října roku 2000, při kterém zahynulo 17 amerických námořníků, odsouzen k trestu smrti, následně mu byl trest snížen. Radikál ale z věznice v Jemenu dvakrát uprchl, poprvé v roce 2003 a podruhé v roce 2006. Za informace vedoucí k jeho zadržení byla vypsána odměna pět milionů dolarů (113 milionů Kč). O náletu, jehož cílem byl Badáví, Washington informoval v úterý, výsledky však dosud byly vyhodnocovány.

Our GREAT MILITARY has delivered justice for the heroes lost and wounded in the cowardly attack on the USS Cole. We have just killed the leader of that attack, Jamal al-Badawi. Our work against al Qaeda continues. We will never stop in our fight against Radical Islamic Terrorism!