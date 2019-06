Američané předběžně nekladou pro jednání s Íránem podmínky

Spojené státy jsou připraveny zahájit "bez předběžných podmínek" jednání s Íránem o jeho jaderném programu, potřebují ale vidět, že se tato země chová jako "normální stát". Ve Švýcarsku to dnes řekl americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Je to poprvé, co administrativa prezidenta Donalda Trumpa, která před více než rokem odstoupila od mezinárodní dohody o íránském jaderném programu a od té doby zesiluje hospodářské sankce a diplomatický a vojenský tlak na Írán, tak jasně řekla, že je připravena navázat s Teheránem dialog bez předběžných podmínek.

"Jsme připraveni usednout s nimi (Íránem) k jednacímu stolu. Americké snahy radikálně zastavit neblahé aktivity islámské republiky a jeho revolučních sil budou ale pokračovat," dodal šéf americké diplomacie na společné tiskové konferenci se svým švýcarským protějškem Ignaziem Cassisem ve švýcarském městě Bellinzona. Tím dal Pompeo jasně na vědomí, že Washington přece jen nemá v úmyslu zmírnit svou kampaň "maximálního tlaku" na Teherán.

Íránský prezident Hasan Rúhání v sobotu naznačil, že by Írán mohl přistoupit na jednání, nesmí být ale k rozhovorům tlačen.

Vztahy mezi USA a Íránem jsou na bodu mrazu od minulého roku, kdy americký prezident Trump oznámil odstoupení Spojených států od mezinárodní jaderné dohody s Íránem z roku 2015 a uvalil na islámskou republiku nové sankce. Napětí v posledních týdnech vyvrcholilo, když USA do blízkovýchodního regionu vyslaly letadlovou loď a bombardéry B-52 kvůli blíže neupřesněné íránské hrozbě.

Donald Trump je zastáncem tvrdého postupu proti Teheránu, zároveň opakovaně vyzval íránské činitele, aby s USA usedli k jednáním o svém jaderném programu. To Íránci vždy odmítli.