Americká spravedlnost začne vyšetřovat stížnosti údajných volebních podvodů

Americký ministr spravedlnosti William Barr povolil federálním prokurátorům, aby se zabývali stížnostmi, podle kterých se při hlasování v nedávných prezidentských volbách podvádělo. Vyšetřování přitom podle jeho pokynu mohou zahájit ještě před zveřejněním konečných výsledků. Vysoce postavený představitel ministerstva, který by na vyšetřování musel dohlížet, se v důsledku Barrova oznámení rozhodl odstoupit. Informovala o tom v úterý agentura Reuters. V Pensylvánii mezitím kampaň prezidenta Donalda Trumpa podala žalobu, kterou chce zveřejnění výsledku voleb v tomto státě zabránit.

Federální prokurátoři mohou podle Barra vyšetřování údajných volebních podvodů zahájit, pokud jsou k dispozici "jasná a věrohodná" obvinění o volebních nesrovnalostech, které mohly ovlivnit výsledek v daném státě. Zabývat by se státní zástupci naopak neměli tvrzeními, která jsou "bizarní a přitažená za vlasy". Ministr spravedlnosti je v americkém justičním sytému zároveň nejvyšším státním žalobcem.

V reakci na Barrovo oznámení odstoupil Richard Pilger, který mnoho let vedl odbor ministerstva, jenž se zabývá volebními podvody. Podle agentury Reuters své odstoupení v e-mailu kolegům zdůvodnil Barrovým prohlášením a jeho možnými dopady. "Poté, co jsem se seznámil s novou politikou a jejími dopady... musím bohužel rezignovat," uvedl v e-mailu. Podle zpravodajského webu BBC by Pilger z titulu své funkce musel na vyšetřování dohlížet.

Běžně se prokurátoři mohou začít stížnostmi na volby zabývat až po oznámení konečných výsledků. Letos by se na ně mohlo čekat ale ještě několik dní či týdnů. Nejpozději musí státy nahlásit ověřený výsledek 8. prosince. O šest dní později volí prezidenta sbor volitelů vyslaných z jednotlivých států americké federace.

Respektovaná americká média v sobotu na základě odhadu výsledků v Pensylvánii a Nevadě označila za vítěze letošního prezidentského klání demokrata Joea Bidena. Současný prezident Donald Trump ale zatím porážku neuznal a několikrát prohlásil, že volby vyhrál on. Demokraty bez důkazů obvinil, že volby zfalšovali.

Trump avizoval sérii žalob na volby a jejich výsledky v jednotlivých státech. Některé z nich soudy již zamítly, například v Michiganu či Georgii. Prezidentova kampaň v pondělí podala další žalobu, tentokrát ve státě Pensylvánie. Chce jejím prostřednictvím zabránit tomu, aby místní úřady oficiálně vyhlásily výsledek voleb, a tedy vítězství demokrata Joea Bidena. Žaloba podle agentury Reuters napadá především systém pensylvánského korespondenčního hlasování, které podle ní nebylo na rozdíl od běžného hlasování ve volebních místnostech dostatečně hlídané. Vítězství v Pensylvánii, která vysílá do sboru volitelů 20 zástupců, bylo rozhodující pro určení vítěze letošních prezidentských voleb.

Jessica Levinsonová, která vyučuje právo na losangelské Loyola Law School, uvedla, že nejnovější žaloba v Pensylvánii pravděpodobně nemá velkou šanci uspět. Doplnila, že obsah textu v podstatě kopíruje nedávné argumenty Trumpova právního týmu, které jsou vznášené i mimo soudy.

Bidenova kampaň mezitím uvedla, že Barr svým prohlášením přiživuje Trumpova nepřesvědčivá tvrzení o volebních podvodech.

Žalobu by mohli ale podat brzy také demokraté. Jejím cílem má být Správa obecných služeb (GSA). Tato vládní agentura musí formálně souhlasit se zahájením příprav na převzetí úřadu nově zvoleným prezidentem. Její šéfka Emily Murphyová, kterou jmenoval Trump, to ale zatím odmítá. Podle médií patrně proto, že prezident zatím neuznal svou volební porážku.

Běžně GSA přípravnému týmu zvoleného prezidenta umožní přístup k vládním úředníkům, financím a kancelářským prostorám brzy poté, co je jasné, kdo volby vyhrál. V aktuálním případě je vítěz voleb znám od soboty. Podle zástupce Bidenova týmu, který hovořil s agenturou Reuters, je tak možné, že bude třeba podat na GSA žalobu.

V roce 2000, kdy nebylo jasné, zda v klíčovém státě Florida zvítězil Al Gore či George Bush mladší, souhlasila GSA se zahájením formálního přechodného procesu až pět týdnů po volbách, upozornila agentura Reuters.