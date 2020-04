Biden v boji o Bílý dům našel dalšího podporovatele: exprezidenta Obamu

Bývalý americký prezident Barack Obama podpořil kandidaturu svého někdejšího viceprezidenta Joea Bidena na prezidentský úřad. Exprezident tak učinil ve videu zveřejněném na síti twitter. Obama se dosud nominační kampaně demokratů spíše stranil, jeho podpora Bidena ale není překvapením.

Obama ve videu uvedl, že volba Joea Bidena jako svého viceprezidenta bylo "jedno z nejlepších rozhodnutí, jaké kdy učinil" a dodal, že má Biden "veškeré kvality, které nyní od prezidenta potřebujeme".

Bývalý prezident, s nímž Biden úzce v Bílém domě spolupracoval po obě čtyřletá volební období, své rozhodnutí ohlásil den po obdobném kroku senátora Bernieho Sanderse, který byl během nominačního procesu Bidenovým nejvážnějším soupeřem. Sanders v pondělí řekl, že chce svou podporou napomoci porážce Donalda Trumpa, jehož označil za "nejnebezpečnějšího prezidenta moderních dějin".

Obama o přínosech Sandersovy kampaně hovoří po značnou část videa. Exprezident nazval senátora "americkým originálem" a podpořil jeho časté volání po "strukturálních změnách". Poznamenal rovněž, že ačkoliv spolu demokraté nesouhlasí ve všech podrobnostech, musí se sjednotit, aby porazili kandidáty vládnoucí Republikánské strany.

"Republikány, kteří pobývají v Bílém domě a ovládají Senát, nezajímá pokrok. Zajímá je moc," řekl Obama, aniž přímo jmenoval současného prezidenta Donalda Trumpa.

I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX