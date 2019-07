Bourbon po požáru vytekl do řeky. Hynou tisíce ryb

Bourbon, který před týdnem během požáru skladu palírny Jim Beam v americkém státě Kentucky unikl do řeky, usmrtil tisíce ryb. Tvrdí to podle agentury UPI místní úřady. Požár zničil devět milionů litrů americké whiskey, většina sice shořela, ale část se dostala do řeky Kentucky.

Představitelé ochrany přírody v Kentucky tento týden napsali na twitteru, že stále objevují mrtvé a hynoucí ryby, které jsou po celém toku od místa požáru. Kolik ryb uhynulo, bude jasné až v řádu několika dní.

"Bakterie jdou po zdroji výživy, což je cukr v alkoholu, přičemž spotřebovávají kyslík," uvedl Robert Francis z krizové správy s tím, že ryby následně kvůli nedostatku kyslíku hynou. Ochránci přírody se mezitím snaží řeku prokysličovat.

Bourbon řeku kontaminoval v takovém rozsahu, že se voda v toku zbarvila, všudypřítomný byl také pach alkoholu. Alkoholová skvrna se roztáhla na délku až 30 kilometrů a po řece se přesouvala rychlostí zhruba jednoho kilometru v hodině. Bourbon se podle odborníků plně rozptýlí až v řece Ohio, do které se Kentucky vlévá.

Plameny, které vyvolal zřejmě úder blesku, zachvátily skladiště ve městě Versailles před týdnem v úterý. Ve skladišti bylo 45 tisíc sudů, z nichž každý pojal 200 litrů bourbonu. Živel tak zničil na devět milionů litrů této populární lihoviny. Palírna uvedla, že zásobování trhu ohroženo není, protože v Kentucky má 126 skladů, kde bourbon zraje ve 3,3 milionu sudů.