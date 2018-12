Bushovi staršímu se stala osudnou vnitřní politika

Během své kariéry byl ředitelem Ústřední zpravodajské služby (CIA), viceprezidentem i šéfem Bílého domu. George Bush starší, člen známé politické dynastie, dotáhl v prezidentské funkci to, co započal již Ronald Reagan - ukončil studenou válku. Z Bushovy iniciativy také v roce 1991 zasáhla vojska OSN v Iráku. Nedokázal si však poradit se skomírající ekonomikou, a proto zřejmě svůj úřad již neobhájil. Bush starší v pátek zemřel, bylo mu 94 let.

Z doby působení v čele USA (1989 až 1993) je oceňována zahraniční politika. Necelý měsíc po stržení berlínské zdi se Bush v prosinci 1989 sešel k oficiálním rozhovorům se sovětským vůdcem Michailem Gorbačovem. Setkání na lodi u břehů Malty inicioval Bush pod vlivem změn v Polsku a v dalších socialistických zemích. Na summitu nebyl podepsán žádný oficiální dokument, přesto však vstoupil do dějin jako faktický konec studené války.

"Změnu větru" naplno pocítili také občané Československa, kam Bush zavítal jako vůbec první americký prezident v úřadu. Přijel symbolicky 17. listopadu 1990, v den oslav prvního výročí sametové revoluce. Vrcholem jeho návštěvy se stalo společné vystoupení s Václavem Havlem na Václavském náměstí, kde je sledoval stotisícový dav. Bush se do Prahy vrátil ještě v roce 1999, kdy již jako exprezident převzal z Havlových rukou Řád Bílého lva.

Bush přesvědčil Američany i Kongres o nutnosti tažení proti Iráku po jeho invazi do Kuvajtu v roce 1991 (operace Pouštní bouře). Někteří odpůrci mu vyčítají, že ponechal Saddáma Husajna u moci a dovolil mu použít sílu proti Kurdům. Jiní zase poukazují na to, že s vojenským zásahem v Jugoslávii Bush váhal podstatně více než v případě Iráku. Prezidentovou mýlkou také podle analytiků bylo, že se domníval, že lze spojit hospodářství volného trhu se sovětským zřízením.

Osudnou se ale Bushovi stala vnitřní politika. Hospodářská situace USA se pod jeho vedením totiž nezlepšila, ekonomika procházela vleklou recesí a sužoval ji rostoucí rozpočtový deficit. Američanům se nelíbila ani vzrůstající kriminalita. I proto Bush v roce 1992 při své druhé kandidatuře na úřad prezidenta prohrál s demokratem Billem Clintonem. Toho pro změnu v lednu 2001 na dvě volební období vystřídal Bushův syn - George Walker Bush.

Do politiky Bush vstoupil koncem 50. let. Když se ucházel o místo senátora za stát Texas, štěstí mu nepřálo. Posléze ale vybojoval křeslo ve Sněmovně reprezentantů (1966 až 1970) a rychle si získal pověst konzervativního politika. Prezident Richard Nixon jej posléze jmenoval velvyslancem v OSN, Bush také předsedal Národnímu výboru republikánů a byl i vedoucím mise USA v Číně. V období 1976 až 1977 řídil CIA, poté šéfoval v několika texaských bankách.

O prezidentský úřad se Bush pokoušel už v roce 1980, propadl ale ve stranických primárkách. Dostal však nabídku od pozdějšího vítěze voleb Reagana a v letech 1981 až 1989 mu pomáhal jako viceprezident. Na starost měl vládní jednotku pro boj s terorismem a byl i předsedou Senátu. V prezidentských volbách v roce 1988 Bush zvítězil nad demokratickým kandidátem Michaelem Dukakisem a od 20. ledna 1989 se na čtyři roky stal šéfem Bílého domu.

George Herbert Walker Bush se narodil 12. června 1924 v Miltonu ve státě Massachusetts, v zámožné rodině bankéře a pozdějšího senátora. Podstatnou část života prožil v Texasu. V 18 letech se stal pilotem amerického válečného námořnictva a účastnil se bojových operací. Na konci druhé světové války ukončil na Yaleově univerzitě studia ekonomie, což uplatnil v letech 1953 až 1966 v texaské ropné společnosti Zapata Petroleum, kde byl předsedou správní rady.

V roce 1945 se Bush oženil s Barbarou Pierceovou, která zemřela letos v dubnu. Spolu mají čtyři syny, kromě George Walkera mladšího dále Jeba, Neila a Marvina, a dceru Dorothy. Další z dcer Robin zemřela ve třech letech na leukemii. Politika je vlastní také Jebovi, který byl v letech 1999 až 2007 guvernérem Floridy. Rovněž Jebův syn George Prescott Bush se veřejně angažuje.

Bushe staršího v posledních letech trápily zdravotní problémy. Někdejší nadšený sportovec si ještě na oslavu svých pětaosmdesátin dopřál za přítomnosti celého rodinného klanu další tandemový seskok padákem.

George Bush starší zemřel 30. listopadu v Houstonu.