Členové Madurovi rodiny prchají do Kolumbije, v ulicích vládne chaos

Kolumbijské imigrační úřady nevpustily do země skupinu příbuzných autoritářského venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, kteří do sousední země utíkali kvůli současnému několikadennímu výpadku elektřiny ve Venezuele. Informoval o tom v úterý kolumbijský deník El Espectador.

Dodávky elektřiny byly na celém území Venezuely přerušeny ve čtvrtek a v řadě oblastí se je dosud nepodařilo obnovit. V zemi mnohde neteče ani voda, v nemocnicích nefungují přístroje, uzavřeny jsou školy, obchody a někde dochází k rabování obchodů.

Ředitel kolumbijského migračního úřadu Christian Krüger místním médiím řekl, že prezidentův bratranec Argimiro Maduro Morán hledal s rodinou útočiště v Kolumbii před energetickou a potravinovou krizí a také před nedostatkem vody ve Venezuele.

Kolumbie ale Madurova bratrance s manželkou, třemi dětmi a dalšími příbuznými do země nevpustila. "Nedovolíme příbuzným diktátora Madura vstup do naší země, takto se na tom dohodly už v lednu některé země Limské skupiny," uvedl Krüger. Limskou skupinu tvoří země regionu, které spolu s dalšími několika desítkami států od ledna uznaly za prozatímní hlavu Venezuely šéfa parlamentu Juana Guaidóa.

Look, free money! Socialism is so great, money just appears on the streets! #Venezuela pic.twitter.com/Y04n2DLlGR - El espléndido Señor Jack Taylor (@Jackalish) March 12, 2019

Bez elektřiny, bez vody, bez jídla

Na výpadky elektřiny je Venezuela zvyklá, ten nynější je ale svým rozsahem i délkou trvání bezprecedentní. Opozice z něj viní hospodářskou politiku socialistické vlády, která mimo jiné neinvestovala do energetické infrastruktury a miliony ze státního rozpočtu podle opozice zpronevěřila. Prezident Maduro výpadek označil za sabotáž a "elektrickou a kybernetickou válku" zosnovanou opozicí a Washingtonem, kteří se tak snaží venezuelskou vládu svrhnout.

#Update: Pictures of that a large supermarket being looted empty today and lit on fire in #Maracaibo in #Venezuela. #SinLuz and situation is ongoing 29/ pic.twitter.com/kyFOWrZhsm - Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) March 12, 2019

Venezuelská prokuratura zahájila kvůli sabotáži a podílu na výpadku energie vyšetřování Guaidóa a z téhož důvodu zatkla v pondělí venezuelsko-španělského novináře Luise Carlose Díaze a jednoho zaměstnance státní energetické firmy Corpoelec, který nedávno kritizoval stav energetické sítě ve Venezuele.