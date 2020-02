Další peníze na stavbu zdi s Mexikem

Americké ministerstvo obrany zaslalo Kongresu žádost o převedení téměř čtyř miliard dolarů z vojenského rozpočtu na zaplacení stavby zdi na hranici s Mexikem. Informovala o tom agentura Reuters. Z výstavby zdi učinil americký prezident Donald Trump před volbami v roce 2016 jedno z ústředních témat své kampaně. Od bariéry, na jejíž dokončení nemá od Kongresu peníze, si slibuje zastavení migrantů, kriminálníků a pašování drog.

Zákonodárci uvedli, že žádost obdrželi ve čtvrtek. Hovoří se v ní o přesunu více než 3,8 miliardy dolarů (86,8 miliardy korun) z dosavadního rozpočtu pro Národní gardu a z financí určených na vývoj a nákup zbraní. Jak poznamenala agentura Reuters, kvůli žádosti se očekávají nové střety mezi Trumpem a opozičními demokraty.

Podle zdrojů z Demokratické strany by mělo 1,5 miliardy dolarů (34,3 miliardy korun) pocházet od Národní gardy a zbytek peněz z rozpočtu na armádní zakázky, včetně programů týkajících se stíhaček F-35 od společnosti Lockheed Martin, letounu C-130 stejné společnosti, hlídkového letounu Boeing P-8 Poseidon či výstavby lodí.

Demokraté v Kongresu, kteří podobné transfery peněz odmítají, rozhodnutí označili za nebezpečné a chybné. "Prezident Trump opět nerespektuje oddělení mocí a ohrožuje naši bezpečnost tím, že plení naše vojenské zdroje, aby zaplatil svou zbytečnou hraniční zeď," uvedli ve svém prohlášení demokratická kongresmanka Nita Loweyová a její kolega Pete Visclosky.

Na hranici s Mexikem má vyrůst 724 kilometrů nových nebo rekonstruovaných zábran do letošního listopadu, kdy bude Trump usilovat o znovuzvolení. Projekt však značně zdržela série soudních sporů. Od Trumpova nástupu do funkce bylo zatím postaveno asi 110 mil zdi (necelých 180 kilometrů), napsal list The Washington Post.