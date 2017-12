Disneyland bez proudu. Návštěvníci uvázli na atrakcích

Nejnáročnějším týdnem z pohledu tradičně nejvyššího počtu návštěvníků si prochází zábavní park Disneyland. Populární místo na jihu Kalifornie v Anaheimu ve středu masivní nápor nevydrželo a některá místa byla půl hodiny bez elektřiny. Návštěvníci tak zůstali uvázlí na atrakcích. Zprávu uvedla tisková agentura Reuters a server CNN.

"Nejšťastnější místo na světě" přiláká do kouzelného světa pohádek během jednoho dne až desítky tisíc turistů, ve středu se to však podepsalo na provozu parku. Oblasti Toontown a Fantasyland byly půl hodiny bez proudu. Problémy se týkaly i populárních tematických atrakcí Piráti z Karibiku nebo Hledá se Nemo.

"Je to obrovské zklamání. Byl to dárek pro mámu od nás všech, který jsme plánovali už od srpna," postěžovala si pro Reuters obyvatelka Los Angeles Ashoka Thiagarajanová, která zůstala trčet na 20 minut právě v atrakci Piráti z Karibiku.

Jiná návštěvnice Dana Boydová dokonce byla uvězněna na jednom místě s malými dětmi, které se během nucené přestávky zabavily po svém. "Uvázla jsem na 30 minut se třemi malými dětmi v ´malém světě´ v Disneylandu, když zrovna vypnul proud. Zapnul se záložní generátor, který spustil jeden reproduktor. Ta prokletá písnička tu hraje pořád dokola a děti ji nemohou přestat zpívat," psala na svém Twitteru.

Got stuck for 30m w/ 3 small kids on "it’s a small world” at @disneyland when the power went out. Backup generator turned on, letting one speaker turn on. Darn song is really stuck and kids can’t stop singing it.