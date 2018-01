Dívka obětovala vlasy pro charitu. Škola ji potrestala

Neobvyklý případ řeší v anglickém Cornwallu. Na tamní škole Mounts Bay Academy v Penzance dočasně izolovali od spolužáků čtrnáctiletou studentku kvůli tomu, že si oholila hlavu. Dívka přitom obětovala své vlasy pro charitu. Zprávu přinesl server Daily Mail.

Niamh Baldwinová se rozhodla, že podpoří dětskou charitu. Své vlasy darovala organizaci The Little Princess Trust, která z nich vyrábí paruky pro děti, které trpí rakovinou. Úctyhodné gesto ji ale stojí problémy ve škole, která ji nyní izolovala od ostatních spolužáků. To rozčílilo matku Niamh, která se neztotožňuje se školními pravidly.

"Niamh si nedávno oholila hlavu, aby mohla darovat své vlasy jako paruku na dětskou charitu. Je to ta nejstatečnější věc, co mohla udělat. Dělá mě to hrdou, a proto jsem rozzlobená, že ji škola tak snižuje a dala ji do izolace jen proto, že její vlasy musí měřit aspoň jeden centimetr, aby se mohla připojit ke své třídě a hrát si se spolužáky na hřišti," napsala na svém Facebooku Anneka Baldwinová, matka Niamh.

Jakmile se dívka vrátila do školy bez vlasů, bylo jí řečeno, že musí nosit pokrývku hlavy, než jí zase dorostou. Škola ji navíc izolovala od zbytku studentů. "Všichni studenti znají školní pravidla a rovněž vědí, že důsledkem je dělání školních úkolů v samostatné místnosti, dokud vlasy nedorostou," vyjádřila se v rozhovoru pro Daily Mail k situaci ředitelka školy Sara Daveyová.

Škola: "Měli se s námi poradit"

Ředitelka také tvrdí, že rodina se měla se školou nejdříve poradit ohledně této volby. Dívce by bylo doporučeno, ať zvolí jinou formu charity. "Rodina mohla kontaktovat školu a informovat ji o svých plánech ještě předtím, než si Niamh oholila svou hlavu pro charitu, ale nic takového neudělala. Promluvím si s matkou Niamh a pokusíme se vyřešit situaci tak, aby se mohla Niamh vrátit zpátky do hodin," dodala.

K situaci se vyjádřila i manažerka organizace Little Princess Trust Monica Glassová, jež vlasy od dívky dostala. "The Little Princess je Niamh a dalším lidem, co nám darují své vlasy, vděčná. Víme, že darovaná paruka z pravých vlasů má velice pozitivní účinek na nemocné děti a dospívající, a to že jim pomáháme, je jen díky darům našich podporovatelů," řekla pro Daily Mail.

Společnost sice s dívkou soucítí, zároveň se ale v tomto sporu odmítla postavit na jednu stranu. "Jsme zarmouceni ze situace, do jaké se kvůli tomu Niamh dostala, ale stejně tak plně chápeme stanovisko Mounts Bay Academy," doplnila Glassová.