Dívka se nechtěla vdát. Rodiče ji za trest polévali vařícím olejem

Teprve šestnáctiletá dívka utekla z domu v San Antoniu v Texasu poté, co byla měsíce šikanována svými rodiči. Důvodem bylo, že nechtěla vstoupit do manželského svazku, který jí předem domluvili. Dívku polévali vařícím olejem a mlátili koštětem. Nyní čelí obvinění z násilí na dítěti. Informoval o tom The Independent.

Šestnáctiletá Maarib Al Hishmawiová se měla podle rozhodnutí svých rodičů vdát za muže z jiného města: její rodina by za sňatek obdržela 20 tisíc dolarů. Dívka si ale muže nechtěla vzít, za což byla několik měsíců svými rodiči trýzněna.

Své trápení se nakonec rozhodla vyřešit útěkem z domova. Později ji našli v bezpečí a v pořádku. Policie ji společně s dalšími pěti sourozenci mezi pěti až patnácti lety přemístila do ochranné vazby.

"Byli jsme informováni o skutečnosti, že v polovině roku 2017 došlo k uzavření dohody o manželství mezi rodinou této mladé ženy a dospělým mužem z jiného města. Jako součást dohody měla rodina obdržet zhruba 20 tisíc dolarů," uvedl k případu šerif okresu Bexar County Javier Salazar.

"Tato mladá žena byla po celou dobu několikrát předmětem hodně tvrdého násilí, protože se za muže nechtěla vdát. Několikrát nám bylo nahlášeno, že byla polita vařícím olejem a zbita koštětem. V jednu chvíli ji dokonce škrtili tak, až málem ztratila vědomí, což je opravdu srdcervoucí," pokračoval šerif v šokující výpovědi pro televizi KSAT.

Kvůli svatbě utekla

Došlo to tak daleko, že se dívka nátlaku ke sňatku podvolila. V den svatby se ale rozhodla utéct. Šerif doplnil, že na násilí své dcery se podíleli jak otec, tak i matka. Jestli byli fyzicky trestáni i sourozenci dívky, policie zatím neví.

Oba rodiče dívky, 34letý Abdulah Fahmi Al Hishmaw a jeho o rok mladší manželka Hamdiyah Sabah, teď čelí obvinění z dlouhodobého ubližování na zdraví členu rodiny. "Zdá se, že to byla právě matka, kdo ji poléval vařícím olejem," upřesnil šerif Salazar.

Obvinění možná bude čelit také muž, který si měl mladou Maarib vzít. "Víme, o koho se jedná. Mluvili jsme s ním, FBI taky. Je dost možné, že také bude obviněn," uvedl šerif.