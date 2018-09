Facebook se poučil. Končí s pomocí volebním kampaní

Společnost Facebook, která provozuje stejnojmennou internetovou sociální síť, musí do konce roku splňovat pravidla Evropské unie na ochranu spotřebitelů, jinak... více

Vyšetřování FBI

Manafortova dohoda s Muellerem? Trump prý nemá tajemství

Americký prezident Donald Trump nemá obavy z toho, co by mohl bývalý šéf jeho volebního štábu Paul Manafort vyzradit vyšetřovatelům. Řekl to ve středu v Bílém... více