Filipíny vracejí do Kanady desítky kontejnerů s odpadem

Filipíny vracejí do Kanady desítky nákladních kontejnerů s odpadem, kvůli kterému obě země několik let vedly diplomatický spor. Agentura Reuters napsala, že 69 kontejnerů naplněných odpadem bylo v noci naloženo v přístavu Subic severozápadně od Manily na loď, která se v pátek vydala na měsíc trvající plavbu do kanadského Vancouveru.

Soud na Filipínách v roce 2016 označil dovoz 2400 tun odpadu z Kanady za ilegální. Byl špatně označen jako plast určený k recyklaci.

Kanada tvrdí, že v případě vývozu tohoto odpadu šlo o soukromou obchodní transakci, která se uskutečnila bez svolení vlády. "Kanadská vláda podniká všechny kroky k tomu, aby zajistila bezpečnou a k životnímu prostředí ohleduplnou dopravu a likvidaci tohoto odpadu v Kanadě," uvedl mluvčí ministerstva životního prostředí tohoto severoamerického státu.

Filipíny obvinily Kanadu, že celou věc zdržuje, a filipínský Rodrigo Duterte, známý svojí výbušnou povahou a slovními výpady proti západním zemím, vyhrožoval, že Kanadě vypoví válku, vysype odpadky před její ambasádou v Manile nebo osobně popluje se sporným odpadem a vyhodí ho v kanadských vodách.

Mluvčí Duterteho uvedl, že doufá, že vztahy obou zemí se nyní vrátí k normálu. Ministr zahraničí Teodoro Locsin prohlásil, že diplomaté, kterým přikázal se na protest z Kanady stáhnout, se tam nyní vrátí. Na svém twitterovém účtu šéf filipínské diplomacie zveřejnil fotku kontejnerové lodě plující s odpadem do Kanady a připojil k ní pozdrav: "Baaaaaaaa bye".

Baaaaaaaaa bye, as we say it. pic.twitter.com/VetL4fP4Nj - Teddy Locsin Jr. (@teddyboylocsin) 31. května 2019

V přístavu Subic se sešli ekologičtí aktivisté s transparenty s nápisy jako "Už nikdy" nebo "Nejsme pro svět skládkou". Někteří přinesli krabice připomínající nákladní kontejnery s nápisy "Spánembohem" a "Kanado, vezmi si svůj odpad zpět".

Filipíny jsou další zemí jihovýchodní Asie, která tvrdí, že ji vyspělé státy využívají jako smetiště. Malajsie, do které po Číně míří největší množství vyhozeného plastu, nedávno uvedla, že bude vracet nerecyklovatelný odpad do zemí jeho původu.