G7 chválí snahy USA, Británie a Francie vymýtit chemické zbraně

Skupina sedmi nejvyspělejších ekonomik světa (G7) odsoudila údajný chemický útok na syrské město Dúmá a podpořila snahy Spojených států, Francie a Británie zamezit používání těchto bojových látek. S odkazem na zveřejněné prohlášení zemí G7 o tom informovala agentura Reuters.

"Zcela podporujeme snahy Spojených států, Británie a Francie o snížení kapacity režimu (syrského prezidenta) Bašára Asada v oblasti chemických zbraní," uvedly země G7 v prohlášení s tím, že podobně jako trojice států doufají, že chemické zbraně budou v budoucnu vymýceny.

"Nadále jsme pro diplomatické řešení syrského konfliktu," uvedli zástupci G7 v prohlášení, které bylo zveřejněno v Německu.

Canadian PM @JustinTrudeau issues a statement on behalf of G7 condemning the use of chemical weapons in #Syria’s Douma by the Bashar al-Assad regime. pic.twitter.com/b01cbBQHef