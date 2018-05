Granite City je díky clům opět skvělé, Jenže za jakou cenu?

Poté, co byl Donald Trump zvolen v roce 2016 prezidentem díky slibu, že Americe opět vrátí její velikost a oživí staré průmyslové srdce země, Dave Chrusciel doufal, že jednoho dne se vrátí ke své předchozí práci v ocelárně zde, ve městě Granite City v Illinois. A ten den přišel. Jedenašedesátiletý Chrusciel je jedním ze zhruba 500 osob, které společnost United States Steel Corp. znovu zaměstná, protože se chystá od polovina června zahájit výrobu ve vysoké peci, která byla odstavena v roce 2015.

"Čekal jsem na ten telefonát, který mě požádá, abych se vrátil do práce, více než dva roky," říká Chrusciel. Ten patří spolu s městem Granite City mezi vítěze války Trumpovy administrativy o změnu obchodní politiky USA, která je vedena na mnoha frontách. Podle představitelů města jsou dobře placená místa v ocelárně, jejíž historie sahá do konce 19. století, důležitá pro město s 29 tisíci obyvateli. "Jsou to pracovní místa, díky kterým můžete založit rodinu," říká starosta Ed Hagnauer.

Trump rozhodl o zavedení cel 25 procent na dovoz ocele a deset procent na dovoz hliníku v březnu. V Granite City jsou cla oblíbená, pro jiná města však sporná.

Velcí američtí výrobci, jako Caterpillar, Ford Motor, Whirlpool, Campbell Soup a Harley-Davidson, uvedli, že růst cen ocele a hliníku budou muset přesunout na spotřebitele, vykompenzovat snižováním nákladům a nebo snížit svůj zisk. Šéf firmy Lapham-Hickey Steel, která má několik závodů na zpracování ocele po celých Spojených státech, Bill Hickey uvádí, že chce pomoci americkým ocelárnám, ale obává se, že růst cen přiměje výrobce obejít cla tak, že budou nakupovat v zahraničí celé ocelové díly a součástky. Nakonec z toho podle něj nejvíce vytěží Čína, která má obrovskou nadprodukci ocele.

Město Granite City prakticky vzniklo díky clům. McKinleyho zákon o clech z roku 1890, který zvýšil ochranná cla, fungoval jako katalyzátor pro rodící se domácí ocelářský průmysl v USA a v roce 1896 vytvořil Granite City. Od té doby je ocel ve městě dominantní a úspěch města je odrazem úspěchu tohoto odvětví. V 70. letech minulého století zde počet obyvatel dosáhl svého vrcholu kolem 40 tisíc.

"Lidé říkají, že cla mohou odstartovat obchodní válku," říká šéf místní odborové organizace zastupující zaměstnance ocelárny Dan Simmons. "Ale my jsme v obchodní válce 15 let a prohráváme."

Podnikatelé v Granite City říkají, že 500 nových míst, která zvýší počet pracovníků v ocelárně U.S. Steel na 1300, je velmi potřebnou vzpruhou. Majitel opravny motocyklů Harley-Davidson Joe Jones, jehož firma sídlí naproti ocelárně, říká, že jeho podnikání se od loňského roku, kdy se Trump ujal úřadu, více než zdvojnásobilo a dále roste. "Trumpův efekt opravdu funguje. A činí Granite City opět skvělým městem," dodává.

Jinde však nestabilita cen ocele a hliníků po zavedení cel ohrožuje pracovní místa, upozorňují šéfové firem. Šéf amerických operací ruské ocelárny Novolipetsk Steel PAO (NLMK) Bob Miller uvedl, že jeho společnost zastavila plánované investice více než 600 milionů dolarů (13,2 miliardy Kč) ve Spojených státech a varovala, že ohroženo je 1200 pracovních míst v USA. Podobně jako jiné firmy i NLMK požádala o výjimku z cel, aby mohla dovážet z Ruska ocelové pláty. Odpověď Trumpovy vlády podle něj určí, zda firma bude muset propouštět.

Pro zaměstnance ocelárny Davea Chrusciela z Granite City je závazek Trumpa ohledně zavedení cel na ocel důležitý. Říká, že je pragmatický demokrat, ale hlasoval pro republikána Trumpa, protože věřil, že podnikatel může obnovit pracovní místa v ocelárnách. Ačkoliv má již jen rok do důchodu, zda dá svůj hlas Trumpovi i v budoucnosti, bude záviset na tom, jestli prezident bude pokračovat v tom, co začal a ponechá cla v platnosti. "Mnoho lidí zde je hodně závislých na clech. Bez nich by to tu bylo město duchů," dodává.