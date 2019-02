Guaidó jednal se starosty o humanitární pomoci. Maduro je proti

Předseda opozicí ovládaného parlamentu ve Venezuele Juan Guaidó, jehož za prozatímního prezidenta této jihoamerické země uznaly už více než čtyři desítky států, pokračuje ve schůzkách se zástupci různých vrstev venezuelské společnosti. V úterý se setkal mimo jiné s podnikateli a také s exministry bývalých socialistických vlád. Jednal i se starosty měst, do jejichž regionů se opozice chystá dostat humanitární pomoc. Tu ale odmítá autoritářský prezident Nicolás Maduro, kterého jako hlavu Venezuely stále uznává mimo jiné Rusko, Čína a Turecko.

"Nasloucháme všem, kteří chtějí řešit problémy Venezuelanů, všem, kteří chtějí změnu," napsal na twitteru Guaidó ke schůzce s exministry vlád Huga Cháveze. Ten byl prezidentem do své smrti v roce 2013 a v úřadu ho nahradil Maduro, jehož příznivci si stále říkají chavisté. Mnozí z nich v posledních letech Madurovu vládu kritizovali.

Guaidó také v úterý jednal se starosty o chystané humanitární pomoci. Tu Madurova vláda odmítá s tím, že je to součást intervence USA a Kolumbie, které se podle něj takto snaží jeho režim svrhnout. Tento týden Maduro zopakoval, že země humanitární pomoc nepotřebuje. "Nejsme žebráci, všechno, co potřebujeme, si můžeme a umíme vyrobit tady ve Venezuele," uvedl Maduro. Podle expertů ale má výrazný podíl na současné ekonomické krizi v zemi právě řízená hospodářská politika socialistické vlády.

O konkrétním postupu při dodávkách humanitární pomoci do Venezuely jednali v úterý také ministři zahraničí Brazílie a Kolumbie Ernesto Araújo a Carlos Holmes Trujillo ve Washingtonu se šéfem americké diplomacie Mikem Pompeem a bezpečnostním poradcem Bílého domu Johnem Boltonem. Dodávky potravin, léků a zdravotnického materiálu by měly do Venezuely přijít přes hranice s Kolumbií a Brazílií. Guaidó tento týden vyzval armádu, aby přístup pomoci umožnila, a pomohla tak zachránit životy tisíců Venezuelanů.

Volby do měsíce od Madurova pádu

Dodávky se mají soustředit v kolumbijském pohraničním městě Cúcuta, pomoc tam organizuje americká agentura pro mezinárodní rozvoj USAID. Venezuelský poslanec Miguel Pizarro, který má koordinaci pomoci na starost, v úterý uvedl, že na distribuci pomoci se budou podílet místní nevládní organizace, záměrně je ale nejmenoval. Vyzval též zdravotníky, jeptišky a kněze, aby se kvůli pomoci připravili na příval dobrovolníků.

Guaidó se v úterý setkal i se zástupci sdružení podnikatelů Fedecámaras a vyzval je, aby byli připraveni dát lidem práci, začít vyrábět a obnovit tak kolabující hospodářství. "Venezuelská ekonomika má za sebou pět let recese, ale věříme, že v krátké době budeme mít v její obnově výsledky," řekl Carlos Larrazábalafirmó, šéf sdružení Fedecámaras.

Venezuelský parlament v úterý schválil zákon o přechodu země k demokracii, podle něhož by po Madurově pádu měl Guaidó do 30 dnů vyhlásit volby. Zákon také stanoví, že přechodná vláda v čele s Guaidóem může vládnout maximálně rok; lhůta se bude počítat od pádu Madura. Poslanci také jmenovali další diplomatické zástupce opozice v zahraničí.

Guaidó se prohlásil dočasným prezidentem 23. ledna, poté co parlament označil druhý prezidentský mandát Nicoláse Madura za nelegitimní, protože vzešel z nedemokratických voleb a také proto, že Maduro složil přísahu před nejvyšším soudem, nikoli před parlamentem, jak stanoví ústava. Podle ní se vedení země ujímá předseda parlamentu, nenastoupí-li hlava státu do úřadu. Maduro druhý mandát zahájil, podle opozice ale nelegitimně.