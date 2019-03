Guaidó zavítal do Ekvádoru. Setkal s prezidentem Morenem

Vůdce venezuelské opozice Juan Guaidó v sobotu na svém jihoamerickém turné zavítal do Ekvádoru, kde se setkal s prezidentem Leninem Morenem. Ten Guaidóovi vyjádřil podporu při provádění "hluboké transformace" ve Venezuele. Guaidó sdělil, že se po návštěvě Ekvádoru hodlá vrátit do své vlasti, blíže to však neupřesnil.

Guaidó se v lednu nechal prohlásit prozatímním prezidentem Venezuely a jako takového jej uznává už přes 50 zemí světa. Nyní je na cestě po zemích regionu v rámci kampaně, která má zvýšit tlak na dosavadního venezuelského vůdce Nicoláse Madura, aby se vzdal moci. Guaidó už se setkal s prezidenty Brazílie, Paraguaye či Argentiny a s Morenem se setkal v pobřežním ekvádorském městě Salinas.

"Budeme pozorně sledovat signály, které bude vysílat venezuelský lid a vy, vůdce a obhájce této hluboké transformace, kterou Venezuelci potřebují," řekl Moreno Guaidóovi na uvítanou v Salinas.

Minulý týden Guaidó z Kolumbie koordinoval nakonec neúspěšnou snahu o přepravení humanitární pomoci do Venezuely z Brazílie a Kolumbie. Bezpečnostní síly věrné Madurovi tomu na hranicích zabránily i za cenu násilí.

Guaidó v sobotu prohlásil, že se po návštěvě Ekvádoru vrátí domů. Vyzval také k uskutečnění dalších protestů proti Madurovi příští týden.

Venezuelský nejvyšší soud opozičnímu předákovi zakázal cestovat do zahraničí. Pokud se nyní po několika dnech vrátí, je možné, že se ho venezuelské úřady pokusí zatknout, uvedla agentura Reuters.

Guaidó neupřesnil kdy a jak se chce vrátit do Venezuely. Podle programu jeho návštěvy Ekvádoru by měl zemi opustit dnes kolem 9.30 místního času (15.30 SEČ).