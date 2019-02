Guaidó zvažuje intervenci vojska USA. Nemá na to ale právo

Venezuelský opoziční vůdce Juan Guaidó nemůže rozhodovat o americké vojenské intervenci do Venezuely. Uvedl to člen americké Sněmovny reprezentantů Ro Khanna. Guaidó, který se prohlásil úřadujícím prezidentem, v pátek řekl, že je připraven povolit americkou vojenskou intervenci, bude-li to nutné.

"Pane Guaidó, vy americký vojenský zásah povolit nemůžete, to může učinit jenom Kongres," vzkázal mu demokratický kongresman Khanna. Dodal, že ani prezident, ani úředníci ministerstva obrany nemají právo rozhodovat o tom, zda se USA mají zúčastnit vojenských konfliktů.

Guaidó předsedá parlamentu a za dočasnou hlavu Venezuely ho uznaly USA a další země včetně České republiky. Americký prezident Donald Trump začátkem února řekl, že vyslání armády do Venezuely je jedna z možností.

Politickou krizi ve Venezuele vyvolaly bouřlivé protesty opozice i stoupenců zvoleného prezidenta Nicoláse Madura, za nímž stojí Rusko, Turecko, Čína a levicové režimy v Latinské Americe. Venezuelský parlament neuznal Madurův nový mandát, protože volby údajně nebyly demokratické.

V neděli ve Venezuele začíná plánované vojenské cvičení tamní armády. Potrvá do 15. února a jeho smyslem je posílit obranyschopnost armády. Velitel operačních sil Remigio Ceballos řekl, že se budou kromě jiného testovat aktivity velení a kontroly, komunikace a vojenského plánování. Cvičení se budou konat v celé zemi, přípravných a plánovacích akcí se zúčastnil Maduro.

Postoj armády k politické krizi se považuje za zásadní. Podle zběhlých vojáků a analytiků roste nespokojenost s Madurem i v armádě. Poslušnost Madurovi nově odepřel další z důstojníků, vojenský lékař, plukovník Rúben Paz Jiménez. "Devadesát procent z nás v armádě je opravdu nešťastných," sdělil v prohlášení, které zveřejnil v sobotu. Vyzval vojáky, aby umožnili dostat humanitární pomoc do Venezuely. Kamiony s pomocí nyní armáda blokuje na hranici s Kolumbií. Maduro dodávky označil za záminku k zahájení americké invaze a nechce ji přijmout.

Před týdnem se proti Madurovi postavil také generál letectva Francisco Yánez i vojenský atašé ambasády v USA José Luis Silva. Podle Yáneze mnoho vojáků zůstává loajálních Madurovi, protože se bojí represí.