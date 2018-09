Hlasování o Kavanaughovi se zpozdí. Demokraté předvedou svědky

Právní výbor amerického Senátu o čtyři hodiny odložil hlasování o kandidatuře Bretta Kavanaugha na místo soudce Nejvyššího soudu. Kavanaugha navrhl prezident Donald Trump, ale proceduru komplikuje obvinění ze sexuálního útoku, které proti kandidátovi vznesla profesorka psychologie Christine Blaseyová Fordová. Výbor ji vyslechl ve čtvrtek, Kavanaugh její obvinění popřel.

Demokraté nyní žádají předvést další svědky a hlasování odložit. Výbor se sešel podle plánu v 9.30 místního času (15.30 SELČ), ale hlasoval zatím jenom o odkladu. Vyslovilo se pro něj všech 11 republikánských členů výboru, osm z deseti demokratů bylo proti. Někteří demokratičtí senátoři ze sálu odešli.

Výbor se má vyslovit ke Kavanaughově kandidatuře, o níž ale bude ve finále rozhodovat celý Senát. Pokud výbor dospěje k nějakému rozhodnutí, bude mít pro horní komoru charakter nezávazného doporučení. Senát, v němž mají republikáni většinu 51:49 hlasům, by v takovém případě o Kavanaughovi hlasoval patrně příští týden.

Zasedání senátního výboru předcházel incident, jehož hlavní postavou byl republikánský člen výboru Jeff Flake, který ještě ve čtvrtek nebyl rozhodnut, zda Kavanaugha podpoří. Ohlásil, že pro něj hlasovat bude. U výtahu, kterým chtěl odjet k jednací místnosti, Flakea poté několik minut zdrželo několik žen, mezi nimiž nejméně jedna byla v minulosti obětí sexuálního násilí. "Neodvracejte zrak, podívejte se mi do očí a řekněte mi, že to, co se mi stalo, není důležité," opakovaně tato žena naléhala na senátora, který se odpovědi vyhnul.

Podle agentury AP se očekává, že s Flakeovým hlasem výbor Senátu Kavanaughovu kandidaturu doporučí. Senát má přistoupit ještě o víkendu k procedurálnímu hlasování a o konečném potvrzení nominace by pak měl hlasovat příští týden.

O poměru hlasů v senátním plénu zatím panuje nejistota, jsou tam nejméně tři nerozhodnutí, mezi nimi jeden demokrat.

Demokraté a také Sdružení amerických právníků požádali už dříve o zdržení schvalovacího procesu, aby Federální úřad pro vyšetřování mohl prověřit případ z 80. let, ve kterém Kavanaugh jako teenager údajně sexuálně obtěžoval Fordovou. Mluvčí Bílého domu Sara Sandersová ale dnes řekla novinářům, že FBI už podrobil Kavanaugha vyšetřování v šesti případech.

Za Kavanaugha se přimlouvá mimo jiné bývalý prezident George Bush, který podle amerických médií kontaktoval zatím nerozhodnuté republikánské senátory. Kavanaugh v Bushově administrativě působil jako poradce.