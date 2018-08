"Hloupý a ..." Trump se navezl do basketbalisty LeBrona Jamese

Americký prezident Donald Trump se posměšně vyjádřil o nejlepším současném basketbalistovi světa LeBronu Jamesovi, který předtím kritizoval Trumpovu snahu zakázat sportovcům klečet při hymně. Prezident nepřímo označil Jamese za hlupáka a prohlásil, že má raději jeho předchůdce v roli největší basketbalové hvězdy Michaela Jordana.

Trumpa, který je znám prudkými a často hanlivými reakcemi na kritiku vůči své osobě, popudil páteční Jamesův rozhovor s televizí CNN. V něm černošský sportovec hovořil o tom, že mu basketbal dal šanci setkat se s lidmi z odlišného prostředí a etnika.

"On (Trump) nás rozděluje a za posledních pár měsíců jsem si všiml, že tak trochu využívá sport, aby nás rozdělil, a to je něco, s čím se nemohu ztotožnit, protože vím, že při sportu jsem se poprvé dostal blízko k někomu bílému," prohlásil James. Sport by podle něho měl lidi spojovat, ale Trump kritikou hráčů amerického fotbalu, kteří na protest proti policejnímu násilí na černoších klečí při hymně, činí pravý opak.

Prezident, který je na dovolené ve svém golfovém klubu ve státě New Jersey, reagoval na jeho slova na twitteru, kde se nevybíravě vyjádřil o inteligenci Jamese i moderátora Dona Lemona.

"S LeBronem Jamesem právě vedl rozhovor nejhloupější muž z televize, Don Lemon. Povedlo se mu, aby vedle něho vypadal James chytře, což není snadné. Mám rád Mika!" napsal Trump v narážce na bývalou basketbalovou hvězdu Jordana, jemuž podle expertů James konkuruje v nepřímém souboji o nejlepšího hráče historie.

Trump se opakovaně neúspěšně pokoušel přesvědčit kluby, aby propustily hráče, kteří místo ve stoje prožívají předzápasovou hymnu v kleče.

Jeho aktuální poznámka vyvolala na twitteru řadu odmítavých reakcí, podle nichž podobné reakce nejsou hodny prezidentského úřadu. Prezident však nevybíravá slova na adresu svých kritiků používá běžně a na popularitě mezi jeho voliči mu to podle průzkumů nijak neubírá.