Hon na čarodějnice, brání se Trump. Napadl i tajné služby

Americký prezident Donald Trump ostře reagoval na poslední vývoj kolem svého telefonátu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a výhrady k tomuto rozhovoru označil za součást politického boje a za hon na čarodějnice. Autor stížnosti, který pochází z prostředí tajných služeb, je podle Trumpa nedůvěryhodný a disponuje jen informacemi z druhé ruky. Podle deníku The New York Times dnes prezident v uzavřeném kruhu poznamenal, že zdroj či zdroje stěžovatele lze považovat za špióny, kteří spáchali vlastizradu.

"Whistleblower s informacemi z druhé ruky? To je další falešný mediální příběh. Podívejte se, co bylo řečeno ve velice příjemném, nenátlakovém telefonátu. Další hon na čarodějnice!," napsal Trump na twitteru.

A whistleblower with second hand information? Another Fake News Story! See what was said on the very nice, no pressure, call. Another Witch Hunt! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2019

Na této sociální sítí šéf Bílého domu rovněž obvinil demokratického šéfa výboru Sněmovny reprezentantů pro kontrolu tajných služeb Adama Schiffa, že nemá žádnou důvěryhodnost a že si vymýšlí "pohádky", aby poškodil Republikánskou stranu. Schiff dnes předsedal jednání výboru, během nějž na otázky kongresmanů odpovídal úřadující šéf amerických zpravodajských služeb Joseph Maguire. Ten reagoval především na dotazy, proč Kongresu s takovým zpožděním předal stížnost na obsah prezidentova telefonátu, v němž Trump mimo jiné Zelenského žádal, aby Kyjev pokračoval ve vyšetřování jeho velkého demokratického rivala Joea Bidena a jeho syna.

Adam Schiff has zero credibility. Another fantasy to hurt the Republican Party! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 26, 2019

Vedení demokratů v úterý rozhodlo o zahájení procesu přípravy ústavní žaloby, neboli impeachmentu, na prezidenta Trumpa. Hlavním bodem má být právě údajné překročení pravomoci hlavy státu při rozhovoru s nově zvoleným prezidentem Ukrajiny. Podle demokratů totiž Trump v podstatě žádal cizí mocnost, aby zasáhla do prezidentských voleb v roce 2020, kde může být Biden jeho soupeřem.

"Oni ty volby prohrají, vědí to, a taky proto tohle dělají," komentoval postup demokratů před novináři Trump.

Maguire kongresmanům řekl, že identitu stěžovatele nezná a nezná ji ani prezident, který se prý na jméno autora při schůzce nezeptal. Deník The New York Times dnes ovšem napsal, že Trump informaci o autorství považuje za velice důležitou. Podle svědků dnes americký prezident při schůzce se zaměstnanci americké mise při OSN v užším kruhu řekl, že osobu, která poskytla stěžovateli informace, považuje v podstatě za "špióna". "Víte, co jsme dělávali ve starých časech, když jsme ještě věděli jak na špióny a na vlastizradu, že? Tenkrát jsme to řešili poněkud jinak, než teď," poznamenal podle listu prezident.