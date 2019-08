Hořící Amazonie může spustit apokalyptický proces

Kvůli rekordním počtům požárů, které v letošním roce panují v amazonském pralese, by mohl nastat takzvaný "dieback" scénář, při němž by se Amazonie proměnila v africkou savanu. K tomu by mohlo dojít ve chvíli, kdy v Brazílii zmizí 20 procent pralesa. Přišel s tím server businessinsider.com.

Kolem 40 tisíc požárů v roce 2018, přes 70 tisíc požárů v roce 2019, do jehož konce stále zbývají ještě čtyři měsíce. Amazonský prales produkující více než 20 procent celosvětového kyslíku mizí rekordní rychlostí, každou minutou se vykácí nebo vypálí tři fotbalová hřiště.

Business Insider (BI) však varuje: tak masivní kácení a vypalování může být brzy pro Amazonii "soudným dnem". Spustí-li se proces, v angličtině známý jako dieback, přemění se "plíce planety" na savanu. Spouštěčem může podle britských vědců být ztráta 20 procent brazilského deštného pralesa.

V takovém případě budou stromy čím dál víc sušší, takže nebudou schopné pohltit tolik oxidu uhličitého, stanou se hořlavější, což povede jen k dalším požárům. Naplněním dieback scénáře by tak došlo k celkovému zániku tropických stromů a fauny, čímž by se uvolnilo do atmosféry až 140 miliard tun uloženého oxidu uhličitého, což by přirozeně vedlo ke zvýšení globálních teplot. Svět by navíc přišel o pětinu svého kyslíku.

