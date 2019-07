Impeachment Trumpa má mezi demokraty rostoucí podporu

Počet poslanců Demokratické strany v americké Sněmovně reprezentantů usilujících o ústavní žalobu na prezidenta Donalda Trumpa se postupně zvyšuje a dosahuje už bezmála poloviny všech členů poslanecké frakce. Napsal to zpravodajský server Politico. V dolní kongresové komoře, která má 435 členů, mají demokraté 235 křesel. Pro takzvaný impeachment je 107 z nich.

Proti soudní žalobě se zatím staví Nancy Pelosiová, nejvýše postavená politička amerických demokratů. Předsedkyně Sněmovny reprezentantů považuje impeachment za předem prohranou válku, protože v Senátu, jehož dvoutřetinová většina by ústavní žalobu musela podpořit, mají nadpoloviční počet mandátů Trumpovi republikáni. Pelosiová proto doporučuje metodu postupných kroků, především soudních žalob na lidi z Trumpova okolí a na prezidentovy obchodní aktivity.

Pokud by se pro impeachment podařilo získat ještě jedenáct demokratických poslanců, byla by už v poslanecké skupině pro žalobu většina. "Znamenalo by to přelom, který by další poslance přinutil impeachment podpořit. Zesílilo by to zároveň tlak na vedení Demokratické strany," citoval server Politico nejmenovaného demokratického kongresmana.

Volání po ústavní žalobě zesílilo po kongresovém slyšení Roberta Muellera, zvláštního vyšetřovatele FBI, který pátral po ruském vlivu na americké prezidentské volby. Mueller minulý týden v Kongresu potvrdil, že vyšetřování nezbavilo Trumpa podezření, že pátrání po projevech ruského vlivu mařil. Důkazy potřebné k obvinění nicméně nenašel.

Podle serveru Politico po Muellerově parlamentní výpovědi podpořilo nově impeachment šest demokratických poslanců a během víkendu další čtyři.

Impeachment je v USA procedura politická, nikoli justiční. Soudní instituce nemají ústavní právo ho jakkoli ovlivnit. K odvolání hlavy státu je zapotřebí souhlas většiny Sněmovny reprezentantů a dvou třetin Senátu.