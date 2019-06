Jak zpochybnit klimatické změny, radil se Trumpův poradce

William Happer, jeden z poradců amerického prezidenta Donalda Trumpa a člen americké Národní bezpečnostní rady (NSC), se radil se členy výzkumné instituce popírající klimatickou změnu o tom, jak veřejně zpochybnit široce přijímané vědecké poznatky ohledně globálního oteplování. S odkazem na Happerovy e-maily získané prostřednictvím amerického zákona o svobodném přístupu k informacím o tom v pátek napsala agentura.

Happer s jedním z poradců v e-mailech z letošního března konzultuje vědecké argumenty ve své studii, kterými chce zpochybnit hypotézy podporující klimatickou změnu způsobenou člověkem. Také se s ním radil o nápadech, jak by mohl svou práci učinit "užitečnější pro širší čtenářské publikum". Zmiňuje přitom, že v minulosti už komunikoval s jiným poradcem z institutu.

Řada akademických expertů odsuzuje zástupce Trumpovy administrativy za to, že opakovaně zapojují do práce Bílého domu skupiny a vědce, kteří popírají to, co mnohé vládní agentury považují za fakta o klimatické změně.

Anti-věda

"Tihle lidé nás všechny ohrožují tím, že prosazují anti-vědu upřednostňováním zájmů producentů fosilních paliv před zájmy Ameriky," řekl klimatický vědec Michael Mann z jedné z pennsylvánských univerzit.

Trump loni v listopadu odmítnul zprávu o dopadu klimatické změny na USA, na které se podílelo přes deset vládních agentur. "Nevěřím tomu," prohlásil tehdy.

Happer v minulosti tvrdil, že oxid uhličitý, který je produktem spalování fosilních paliv, je pro lidi prospěšný a že emise uhlíku jsou démonizovány jako "nebozí Židé za vlády Hitlera". Trump ho na konci roku 2018 jmenoval do NSC, která prezidentovi přímo radí v oblastech bezpečnosti a zahraniční politiky.

"Součást nesmyslu"

Happer se také v e-mailech podivuje nad tím, že šéf Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) Jim Bridenstine přijal poznatky hlavního proudu klimatické vědy. V jednom z e-mailů Happer označuje vědecká zjištění o růstu hladiny oceánů a světových teplot za "součásti nesmyslu" a vyzývá Bridenstina, aby NASA poznatky systematicky obcházela.

"Máme obavy, že jeden z členů NSC se opakovaně snaží zasahovat do způsobilosti NASA přesně informovat o vědeckých poznatcích v oblasti klimatické vědy," řekl Rush Holt, ředitel Amerického sdružení pro rozvoj vědy (AAAS).

Mluvčí institutu Heartland však Happerovo jednání obhajoval. Tvrdí, že NASA charakterizuje klimatickou změnu jako globální proces zapříčiněný člověkem a tím provádí medvědí službu daňovým poplatníkům i samotné vědě.

Podle ředitele amerického meteorologického institutu však kvalitní studie prováděné odborníky již několik desítek let ukazují, že hypotézy vědeckého středního proudu, proti kterým Happer vystupuje, zřejmě platí. "Snaha opomíjet nebo veřejně diskreditovat tyto důkladné vědecké poznatky neuvěřitelně škodí veřejnosti," řekl.