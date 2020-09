Je to hlupák, nazval Trump Bidena před první předvolební debatou

Okamžik s velkou mírou rizika, ale i jedinečná šance pro oba kandidáty oslovit pět týdnů před vyvrcholením amerických prezidentských voleb nerozhodnuté voliče. Tak pohlížejí přední média na první předvolební debatu prezidenta Donalda Trumpa a jeho vyzyvatele Joea Bidena, která se uskuteční v noci na středu SELČ. Agentura AP si v analýze všímá, že ačkoli letošní kampaň ve Spojených státech provázejí bezprecedentní události, srovnání dvou kandidátů v průzkumech preferencí je už několik měsíců "tvrdohlavě neměnné".

Dramatický vývoj na americké politické scéně pokračoval i těsně před prvním z trojice televizních duelů. Nejdříve bouří kolem uvolněného místa člena Nejvyššího soudu USA po smrti soudkyně Ruth Baderové Ginsburgové a následně nedělní zprávou deníku The New York Times (NYT) o Trumpových daňových záznamech z posledních let. Ty ukazují, že současný šéf Bílého domu řadu let nezaplatil žádné federální daně z příjmu, zatímco v letech 2016 a 2017 odvedl vždy jen 750 dolarů (kolem 17 tisíc korun).

Zmíněné dvě kauzy dál rozšiřují seznam výbušných témat předvolební kampaně, jíž předtím dominovaly polemiky o pandemii, související ekonomické krizi nebo o historické vlně manifestací za policejní reformy a rasovou spravedlnost. Noční debata by tak kromě duelu různých řečnických stylů mohla přinést mnoho vypjatých momentů a osobních útoků.

"Pro Trumpa i pro Bidena může úterní debata, jakož i další dvě v následujícím měsíci, znamenat nejdůležitější momenty podzimní kampaně, která se odehrává bez typických dní plných velkých mítinků, vystoupení na lokálních televizních stanicích a rozhovorů s voliči. Desítky milionů Američanů si při pokračující pandemii udělají čas na to, aby je posoudili na základě jejich bezprostředního vystupování," uvedl vpředvečer přenosu NYT.

Podle komentáře britské stanice BBC bude při debatách pod větším drobnohledem bývalý viceprezident Biden, protože Trumpovo chování v záři reflektorů je už dobře známé. "(Biden) Potřebuje rozptýlit obavy ohledně svého věku a mentální zdatnosti a vyhnout se verbálním přešlapům, které jej v minulosti trápily," napsal reportér Anthony Zurcher.

Bez skrupulí

Trumpovi spojenci dlouhodobě 77letého Bidena vykreslují jako senilního starce, který se bez čtecího zařízení nedokáže souvisle vyjadřovat. "Je to hlupák, hlupák, vždycky byl známý jako hlupák," prohlásil v sobotu 74letý prezident o svém rivalovi. Televize CNN poznamenává, že tato strategie by se nyní mohla obrátit proti Trumpovi, neboť se mu podařilo směrem ke svému vyzyvateli nastavit "nebezpečně nízká" očekávání.

Podle zdrojů agentury Reuters se Biden na první televizní střet začal připravovat už v srpnu a absolvoval tréninkové debaty, v nichž Trumpa zastupoval právník a Bidenův dlouholetý poradce Bob Bauer. Šéf Bílého domu zase údajně několikrát probíral strategii se svými nejbližšími poradci a část víkendu strávil přípravou s bývalým guvernérem New Jersey Chrisem Christiem a se svým právníkem Rudym Giulianim.

Pro oba kandidáty očekávaná debata přináší rizika i příležitosti, stejně tak ale nemusí být zlomovým okamžikem kampaně. "Zdravotnická krize obrátila průběh kampaně vzhůru nohama, což dává debatě nádech větší důležitosti. Ale za současné intenzivní politické polarizace zůstává relativně málo nerozhodnutých voličů, což vyvolává otázku jak nebo zda vůbec může debata ovlivnit souboj definovaný na jedné straně svou hořkostí, ale na straně druhé, alespoň doposud, svou stabilitou," uvádí AP.

Biden si od jara v celostátních průzkumech preferencí s menšími výkyvy udržuje náskok sedmi či osmi procentních bodů. Kandidát Demokratické strany také zůstává papírovým favoritem v řadě klíčových států USA, byť tam jsou rozdíly těsnější. Na mnoha místech už občané mohou odevzdávat své hlasy, Trump tak možná má jednu z posledních šancí zlepšit své vyhlídky.