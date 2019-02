Je zeď na hranici opravdu nutná? Pentagon hledá odpověď

Úřadující šéf Pentagonu Patrick Shanahan zatím nemá jasno o tom, zda je zeď na hranici s Mexikem vojenskou nutností a kolik peněz z rozpočtu ministerstva obrany bude zapotřebí na její stavbu. Řekl to v noci na neděli novinářům na palubě letadla, jímž se vracel do USA z cesty do Německa.

"Vždycky jsme předpokládali, že to vyvolá velkou pozornost," prohlásil úřadující ministr o stavbě hraniční bariéry, kterou chce postavit na jižní hranici USA prezident Donald Trump. "Peníze (na zeď) mohou být případně převedeny, a dovedete si představit, jaké starosti to vyvolává," řekl novinářům.

Trump v pátečním projevu oznámil, že chce kvůli odporu Kongresu financovat stavbu hraniční zdi s využitím vyhlášeného stavu nouze, který mu umožňuje zaplatit stavbu bez souhlasu zastupitelů. Podle médií k tomu chce kromě fondů ministerstva financí použít i prostředky z rozpočtu ministerstva obrany určené původně k jiným účelům. Pentagon má prezidentovi poskytnout 6,1 miliardy dolarů (139 miliard korun).

Podle amerických zákonů, které upravují využití armádních fondů v době stavu nouze, je ministr obrany povinen se nejprve přesvědčit o tom, zda je daný projekt z vojenského hlediska potřebný, než peníze uvolní. "Žádné rozhodnutí ještě nepadlo, zatím jsme se dohodli na krocích, které je třeba učinit, aby mohlo padnout," řekl Shanahan. Vojenští plánovači podle něj začnou na analýze pracovat dnes.