Kavanaugh má na krku další obvinění. Trump ho brání

Americký prezident Donald Trump se zastal soudce Nejvyššího soudu Bretta Kavanaugha, který čelí novým obviněním z nevhodného sexuálního chování. Obvinění vznesl bývalý spolužák z univerzity, Kavanaugh se podle něj na studentském večírku obnažoval a došlo i k dalšímu nevhodnému chování. O nových obviněních informoval list The New York Times. Prezident v reakci na tato tvrzení odsoudil média i opoziční demokraty, kteří volají po soudcově odvolání. Kavanaugh by se měl podle Trumpa bránit a soudit kvůli urážce na cti.

Brett Kavanaugh čelil obviněním ze sexuálního násilí již před rokem během schvalovacího procesu v souvislosti s funkcí soudce Nejvyššího soudu. Jednou z žen, která ho obvinila, byla Christine Blaseyová Fordová. Ta pod přísahou prohlásila, že se ji mladý Kavanaugh v opilosti na jednom večírku pokusil znásilnit. Kavanaugh obvinění, rovněž pod přísahou, odmítl. Obvinění prověřil také Federální úřad pro vyšetřování (FBI), který ale žádné důkazy nenalezl. Senát nakonec Kavanaugha jako člena Nejvyššího soudu USA schválil.

Nová obvinění vznesl Max Stier, který byl v polovině 80. let Kavanaughovým spolužákem na univerzitě. Nyní provozuje nevládní společnost ve Washingtonu. Stier uvedl, že byl svědkem incidentu na večírku, při kterém se nynější soudce obnažil a jeho "přátelé natlačili jeho penis do rukou jedné ze studentek".

Demokratičtí zákonodárci v této souvislosti vyzvali k novému vyšetřování soudce Kavanaugha. Prezident Donald Trump se ho ale zastal. "Brett Kavanaugh by se měl soudit kvůli urážce na cti nebo by ho mělo zachránit ministerstvo spravedlnosti. Lži, které o něm kolují, jsou neuvěřitelné," napsal Trump na twitteru o "falešných obviněních" na adresu soudce. "Kde to skončí? Snaží se ovlivnit jeho názory. To nemůžeme dopustit!" dodal.