Kolumbie žádá od Kuby vydání povstaleckých vůdců

Kolumbie vyzvala Kubu, aby zatkla desítku velitelů povstalecké organizace Vojsko národního osvobození (ELN), které připisuje odpovědnost za čtvrteční bombový útok na policejní akademii v Bogotě s 21 mrtvými a desítkami zraněných. Kuba podle tiskových agentur na žádost o zadržení a vydání povstalců, pobývajících v Havaně na pozastavených mírových jednáních, odpověděla, že se bude řídit závazky přijatými ještě před nynější roztržkou, a znovu vyjádřila Kolumbii svou soustrast.

Kolumbijský prezident Iván Duque v noci na sobotu oznámil, že zrušil dekret rušící zatykače na vůdce ELN, poslední aktivní povstalecké organizace v zemi, kteří žijí na Kubě. Podle agentury AFP tím "pohřbil" mírová jednání s povstalci z ELN.

"Celé Kolumbii je jasné, že ELN doopravdy netouží po míru," řekl Duque v televizi a připomněl dlouhý seznam 400 teroristických útoků, připisovaných povstalcům od začátku mírových jednání v roce 2017. "Rádi bychom poděkovali kubánské vládě za vyjádřenou solidaritu a žádáme, aby zajala teroristy nacházející se na jejím území a předala je do rukou kolumbijské policie," dodal prezident s tím, že žádná ideologie nemůže omluvit krutost čtvrtečního atentátu.

