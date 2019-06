Kongres může soudně vymáhat předvolání Trumpových lidí

Americká Sněmovna reprezentantů ovládaná demokraty schválila rezoluci, jež usnadní jejím výborům podávání žalob na zástupce administrativy prezidenta Donalda Trumpa, kteří ignorují jejich předvolání. Informovala o tom agentura AP. Krok je namířen proti ministru spravedlnosti Williamu Barrovi a bývalému poradci Bílého domu Donu McGahnovi.

Rezoluce umožní výborům Sněmovny reprezentantů podnikat právní kroky, kterými by soudně vymáhaly slyšení lidí, které si předvolaly.

Právní výbor Sněmovny reprezentantů žádá po Barrovi, aby poslancům dodal necenzurované znění závěrečné zprávy o vměšování Ruska do amerických prezidentských voleb. Demokratičtí zákonodárci si slibují, že dosud nezveřejněné pasáže takzvané Muellerovy zprávy by mohly podpořit jejich podezření, že prezident Donald Trump mařil vyšetřování ruského vlivu. McGahn se odmítá dostavit na sněmovní slyšení, kde by měl vypovídat o poměrech v Bílém domě.

Předsedkyně Sněmovny reprezentantů, demokratka Nancy Pelosiová uvedla, že demokraté potřebují odpovědi na otázky, které nechala nezodpovězené zpráva zvláštního vyšetřovatele FBI Roberta Muellera. Předseda právního výboru Sněmovny reprezentantů Jerrold Nadler po schválení rezoluce oznámil, že chce dostat McGahna a další svědky, kteří se vzpírají obsílkám, před výbor soudní cestou co možná nejrychleji.

Žádosti o slyšení ve výborech amerického Kongresu mají různou formu, počínaje zdvořilým pozváním přes závaznou obsílku až po soudní vymáhání. Vzpurné osoby mají poslanci právo obvinit z pohrdání Kongresem a mohou je díky letitému pravidlu dokonce přivést k výslechu i násilím. Takový postup je ale krajně neobvyklý. Pravděpodobnější je zásah federálního soudu, kde provinilcům hrozí velmi závažné obvinění z pohrdání soudem, pokud verdikt odmítnou. Právě možnost zásahu federálního soudu Sněmovna reprezentantů schválením rezoluce otevřela.