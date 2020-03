Koronaviru byl vystaven i kongresman, který cestoval s Trumpem

Zatímco počet osob zasažených novým typem koronaviru rychle rostl i ve Spojených státech, smršť problémů vyvolaných globální epidemií nabrala v pondělí osobní rozměr i pro samotného prezidenta USA Donalda Trumpa. Napsala to agentura AP poté, co se ukázalo, že několik prezidentových spojenců z Kongresu se uchýlilo do karantény kvůli možnému kontaktu s nakaženým. Jeden z nich se podle televize CNN o riziku dozvěděl, když byl s Trumpem na palubě prezidentského speciálu Air Force One.

Republikánští kongresmani obdrželi varování kvůli účasti na únorové Konferenci konzervativní politické akce (CPAC). Jeden z návštěvníků konference měl následně pozitivní test na nemoc COVID-19, kterou nový koronavirus způsobuje, a s vrcholnými politiky podle všeho mohl přijít do styku.

Mezi dotčenými republikány je i člen Sněmovny reprezentantů Matt Gaetz, který podle zdrojů CNN strávil víkend s Trumpem v jeho rezortu v Palm Beach na Floridě. "V pondělí také Gaetz jel s Trumpem v prezidentské limuzíně v Orlandu," uvedla televize na svém webu. Oba muži prý následně společně nastoupili do Air Force One, kde Gaetz dostal informaci od CPAC, načež se přesunul do izolované části letadla. Po přistání byl ihned podroben lékařskému testu.

V dobrovolné karanténě bylo v pondělí podle amerických médií hned šest členů Kongresu. Jedním z nich byl také Mark Meadows, který se má brzy stát novým personálním šéfem Bílého domu. "Bylo mu o víkendu sděleno, že se mohl dostat do kontaktu s účastníkem (CPAC), který měl pozitivní test na COVID-19," vysvětloval Meadowsův poradce Ben Williamson.

Vzhledem k těmto okolnostem se novináři na pondělní tiskové konferenci Trumpa a dalších představitelů americké vlády ptali, zda se rovněž nechali testovat na přítomnost koronaviru. Prezident na otázky nereagoval a z brífinku odešel hned po úvodním proslovu, Bílý dům ovšem později uvedl, že hlava státu test nepodstoupila.

"Prezident nebyl podroben testování na COVID-19, protože neměl delší blízký kontakt s žádným pacientem pozitivním na COVID-19 a ani nemá žádné symptomy," citovala z prohlášení agentura Reuters. Viceprezident Mike Pence už předtím řekl, že vyšetřen nebyl, ačkoli se CPAC účastnil také.

Spojené státy čelí kritice

Počet pozitivně testovaných lidí mezitím v USA vyskočil už na více než 700, informovala CNN. Stále však zůstává neznámý celkový počet lidí, u nichž byla možnost výskytu koronaviru prověřována. Vláda v této souvislosti čelí kritice, protože nejdříve nenasadila testy používané Světovou zdravotnickou organizací a nyní nechce zveřejňovat průběžné součty. Viceprezident Pence v úterý podle deníku The New York Times pouze sdělil, že do terénu už se dostalo více než milion testovacích sad.

Například z jednoho z amerických ohnisek nákazy je však stále hlášen jejich nedostatek. V domově důchodců Life Care Center v Kirklandu ve státě Washington už si COVID-19 vyžádala 13 obětí a podle Reuters v pondělí 65 tamních zaměstnanců vykazovalo příznaky onemocnění, neměli ovšem jak podezření potvrdit.

Prezident Trump situaci kolem koronaviru ve svých veřejných vyjádřeních zlehčuje a před několika dny, když měly USA jen 15 případů nákazy, prohlásil, že brzy bude bilance na nule. Kromě stovek nakažených ovšem USA hlásí už i 26 mrtvých, většinou lidí v pokročilém věku. Za uzdravené je považována pouze hrstka pacientů.

Trump při pondělním brífinku k nákaze avizoval především opatření na podporu ekonomiky. Konkrétnější plány by mohly být jasné už v úterý po konzultacích s Kongresem.