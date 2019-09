"Kouzla jsou skutečná." Katolická škola vyhodila knihy o Potterovi

Katolická škola v americkém Nashvillu odstranila ze své knihovny Harryho Pottera. Pastor školy to odůvodnil tím, že kouzla a zaklínadla v knihách J. K. Rowlingové jsou opravdová, a čtenář by tak jejich vyřčením mohl do světa vypustit zlé duchy. Znění e-mailu se podařilo získat serveru Tennessean, dále o tom informoval server CNN.

Žákům v základní škole svatého Edwarda v Nashvillu, hlavním městě východního amerického státu Tennessee, odepřel reverend Dan Reehil přístup k populární dětské sérii, protože kouzla zmíněná v knihách podle něj skutečně existují.

"Tyhle knihy pracují s magií tak, že ji prezentují jako dobrou i jako špatnou, což není pravda. Zaklínadla a kouzla použitá v knihách jsou skutečnými kletbami a kouzly, které když člověk čte, tak tím riskuje vypuštění zlých duchů do své osoby," odůvodnil reverend své rozhodnutí odstranit knihy ze školní knihovny v e-mailu zaslaném zaměstnancům školy.

V oznámení se dále zmínil, že své rozhodnutí pečlivě promýšlel a konzultoval jej s exorcisty a katechismem katolické církve, jenž je považován za ultimátní shrnutí katolické doktríny. V e-mailu se také dotkl filozofické stránky díla. Tvrdí, že hlavní protagonisté příběhu "propagují machiavelistický přístup k dosažení cílů, po kterých touží".

Reverend se ke svému rozhodnutí zatím nevyjádřil. Nicméně potom, co se celá situace začala šířit na veřejnosti, zareagovala školní superintendentka katolické diecéze v Nashvillu Rebecca Hammelová, která se v e-mailu adresovaném zaměstnancům školy snažila situaci objasnit. Vyjádřila politování nad tím, že rozhodnutí vyvolalo "nežádoucí pozornost" a že série J. K. Rowlingové nikdy nebyla v učebních osnovách školy, tudíž děti mohou knihy na školních pozemcích číst i nadále.

Dále dodala, že k odstranění knih došlo v rámci velké reorganizace a přemístění školní knihovny na jinémísto, přičemž se katalog upravil a některé materiály byly kvůli "věkové přiměřenosti nebo nízkému zájmu" vyjmuty.

"I když katolická církev nevydala žádné formální stanovisko ke knihám a souvisejícím filmům, tak několik jejich členů z vyšších pater vyjádřilo názor, že této problematice (zákaz knih) by měla být věnována náležitá pozornost především v otázce vyzrálosti čtenáře. My tato rozhodnutí necháváme na vás jakožto primárních pedagozích vašich dětí," doplnila Hammelová jménem diecéze, jež podobná rozhodnutí nechává na samotných ředitelích školy.

Rodiče to nepřekvapilo

Samotní rodiče žáků katolické školy nebyli tolik překvapeni. Jak upozornil The Washington Post, ve svém anonymním prohlášení zveřejněném prostřednictvím Nashville Channel 5 uvedli, že ohledně pedagogických metod reverenda Reehila mají obavy už od roku 2017. Pastor trpí podle nich "fanatickou obsesí ďáblem a hříchem" a zmínili, že už v minulosti například nařkl popovou zpěvačku Lady Gaga z toho, že "kvůli slávě uzavřela smlouvu s ďáblem, kvůli čemuž nyní trpí fibromyalgií (chronická bolest a ztuhlost svalů a hlavy)".

Knihy o Harrym Potterovi publikovala J. K. Rowlingová během let 1997 až 2007, filmové verze z produkce studia Warner Bros. vyšly v letech 2001 až 2011. Z příběhu se stal celosvětový fenomén, který se dočkal představení také na Broadwayi. V různých koutech světa pak fungují zábavní parky s tématikou tohoto kouzelnického světa. Franšíza se navíc nadále rozrůstá i díky samotné autorce.

Jednou za čas ale proti knihám vystupují právě ortodoxní katolíci, kteří je vnímají jako propagaci černé magie. Například v dubnu tohoto roku nechal publikace veřejně spálit kněz v Polsku.