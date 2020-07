Krize i protesty jsou pro Trumpa a jeho vedení těžkou zkouškou

Brzy po poledni 6. února prezident Donald Trump vkráčel do sálu East Room v Bílém domě. Den před tím ústavní žaloba proti němu skončila v republikány ovládaném Senátu osvobozením. Nastal čas chvástání a vyrovnávání účtů. "Bylo to zlo," řekl Trump o pokusu zvrátit jeho prezidentství. "Byla to korupce. Byli to prohnilí policajti. Byli to zrádci a lháři." Ale bylo to také brzy zapomenuto, napsala agentura AP.

Rovněž 6. února byla ve svém domově v Kalifornii nalezena 57letá žena, která zemřela z přirozených, ale tehdy neznámých příčin. Když byla zveřejněna pitevní zpráva, ukázalo se, že byla první obětí covidu-19 v USA.

"Neviditelný nepřítel" postupoval. A brzy zasáhnou zemi občanské nepokoje kvůli rasové nespravedlnosti. A v dalším kole obav z Ruska se bude Amerika ptát, jestli byl Trump připraven podpořit vojáky, na které se zaměřovali nájemní lovci lidí, nebo jestli je nejvyšší velitel opustil.

Z toho všeho byl pro Trumpa virus nejvytrvalejší problém. Ale ze společné zdravotní krize se nepokusil udělat předmět společného národního zájmu a seriózní záležitost. Odmítl nosit roušku a spustil přitom kulturní válku, když jeho stoupenci se řídili podle něj.

Namísto toho mluvil o tom, jak si hrál s rouškou, když u toho nebyly kamery. "Vzal jsem si roušku," řekl minulý týden. "Docela se mi líbilo, jak jsem vypadal... jako Osamělý jezdec."

Ale teď je doba bolesti, masových úmrtí, strachu a nouze a Trumpova show možná ztratila kouzlo a odhalila prázdné místo, které v dřívějších dobách zaplňovala empatie a vážnost prezidentů vedoucích zemi v krizi. Vyhrožování virus neporazí, útočnost neuklidní nervózní národ.

Trump útočil na "radikální levici, anarchisty, agitátory, vandaly"

Plný hněvu a opovržení Trump využil Mount Rushmore jako pozadí k tomu, aby hrál na strunu rasového rozdělení země a odsoudil "špatné, zlé lidi", kteří stojí za protesty proti rasové nespravedlnosti. Proslov ke státnímu svátku na zahradě Bílého domu využil jako platformu k útoku na "radikální levici, anarchisty, agitátory, vandaly".

"Kdyby se mohl změnit, tak to udělá," řekl Cal Jillson ze Southern Methodist University v Dallasu. "Teď mu to nepomáhá. Je to prostě nonstop. Je to vrozené a neléčitelné. Takový prostě je."

Během tří let Trump velkou část země vyčerpal - a část potěšil - neustálými půtkami, vymyšlenými realitami, výstředními způsoby a nečekanými dramaty vlastní výroby. Na začátku léta je možné se ptát, jestli Trump konečně nevyčerpal i sám sebe.

Vždy ješitný Trump nedávno nechal tuto masku spadnout na dostatečně dlouho, aby zvažoval možnost, že by v listopadu prohrál - ne kvůli vymyšleným volebním machinacím, před kterými rád varuje, ale jednoduše proto, že země ho po tom všem možná už nemusí chtít.

"Někteří lidé mě nemají rádi," připustil. "Možná."

Deset nynějších a bývalých představitelů Bílého domu a Trumpovy kampaně mluvilo s AP o Trumpovi v zákulisí během těchto stresujících měsíců. Aby mohli hovořit upřímně, požadovali pro tento článek anonymitu. Někteří z nich líčí prezidenta, který je nucen odsunout stranou kampaň a který útočí na lidi kolem sebe, když virus zasáhl ekonomiku a zkomplikoval jeho politické vyhlídky.

Při začátku koronavirové krize zuřil

Když se během cesty do Indie koncem února propadla burza, Trump byl většinu noci na telefonu a své poradce zahrnoval otázkami o ekonomických důsledcích pandemie a bojoval u toho s časovým rozdílem. Když se druhý den trhy opět propadly, Trump byl při nástupu do Air Force One rozzuřený a během 12 hodin cesty skoro nespal.

Když přistál brzy ráno 26. února, hned se pustil do svých poradců kvůli Nancy Messonnierové, ředitelce Národního střediska pro očkování a respirační choroby, která veřejně předpovídala, že virus bude mít těžké dopady. V mnoha ohledech již bylo pozdě předstírat něco jiného. Ne že by se Trump nesnažil.

Jako často během svého funkčního období, se Trump snažil omezit nebo ovlivňovat krizi silou svého hněvu. Ale virus nemá twitterový účet a prezidentova nevyrovnaná reakce na pandemii, která usmrtila 130 000 Američanů, vedla k propadu v průzkumech. Podle některých pozorovatelů je politickým vůdcem, kterému tato situace nevyhovuje.

Za krize lidé nechtějí vůdce, kteří ničí systém a kteří baví

"Trump byl zvolen, aby likvidoval systém a aby bavil," řekl konzultant pro řešení krizí Eric Dezenhall. "Když se dějí hrozné věci, lidé nechtějí vůdce, kteří ničí systém a kteří baví. My chceme systém. A nemoc nemůžete zastrašit. A to je jeho jediný manévr za 74 let (jeho života)."

Zástupkyně mluvčí Bílého domu Sarah Matthewsová řekla, že Trump zorganizoval "celoamerickou reakci na tuto pandemii" a tato reakce nechává na státech, aby rozhodly, kdy a jak budou uvolňovat restrikce, a zajišťuje, že "federální vláda bude podporovat státy, pokud to bude potřeba".

Trumpův instinkt, jeho schopnost číst náladu okamžiku byla dlouho jeho silou jako politika. Ale ať už jde o jeho tvrdou reakci na protesty, nebo čím dál osamělejší obhajobu konfederačních pomníků, zdá se, že se neshoduje ani s mnoha republikány v rasových záležitostech nebo v popírání škod způsobených covidem.

"Když v krizi nemáte operační řešení, zbývá vám jen humanita," řekl Dezenhall. "Toto je právě ta situace, kdy se Trump nemůže změnit, protože považuje empatii za ekvivalent toho, že poběží po Pennsylvania Avenue ve vysokých podpatcích a v baletní sukénce".