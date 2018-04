KVÍZ: Co (ne)víte o kazateli Martinu Lutheru Kingovi?

"I have a dream." Tak zní začátek jednoho z nejslavnějších projevů Martina Luthera Kinga, baptistického kazatele a bojovníka za lidská práva a rasovou rovnoprávnost. Za své aktivity získal v roce 1964 Nobelovu cenu míru. Spojené státy si připomínají 50 let od atentátu, který provedl James Earl Ray. Kriminálník byl odsouzen na 99 let vězení. Původně se ke zločinu přiznal, později ale vinu odmítl. Případ není dodnes věrohodně objasněn. Připomínkové akce se odehrají například v Memphisu nebo ve Washingtonu.