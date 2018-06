KVÍZ: Co všechno (ne)víte o miliardáři Donaldu Trumpovi?

Je to více než rok, co se stal miliardář Donald Trump 45. prezidentem Spojených států amerických. Kontroverzní podnikatel je generálním ředitelem společnosti Trump Organization a zároveň založil Trump Entertainment Resorts. V roce 2016 byl podle seznamu časopisu Forbes 499. nejbohatším člověkem světa. Vedle podnikatelské kariéry ale zazářil také v Hollywoodu, objevil se hned v několika úspěšných seriálech a filmech. Za moderování reality show The Apprentice se dokonce dočkal vlastní hvězdy na chodníku slávy v Hollywoodu. Nejbohatší prezident USA slaví 14. června své dvaasedmdesáté narozeniny. Připomeňme si proto známé i méně známe střípky z Trumpova života prostřednictvím kvízu.