Linkin Park zakázali Trumpovi používat svou hudbu během kampaně

Skupina Linkin Park je zatím poslední z řady muzikantů, kteří americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi zakázali používat svou hudbu během kampaně za znovuzvolení. Jak informoval zpravodajský server Fox News, skupina vyzvala Trumpa, aby přestal používat její hudbu poté, co hit Linkin Parku In the End zazněl ve videu, které na twitteru zveřejnil ředitel Bílího domu pro sociální sítě Dan Scavino a Trump ho sdílel.

"Linkin Park nikdy neschvaloval a neschvaluje Trumpa a nepovolil jeho organizaci používat jakoukoli naši muziku," napsala skupina na svém oficiálním twitterovém účtu. "Vyzvali jsme je, aby od tohoto jednání upustili."

Twitter video zablokoval "v reakci na vlastníka autorských práv", uvádí poznámka na serveru, která se objevila místo zablokovaného videa. Použitá verze písně byla coververze, kterou nahrála Fleurie a Jung Youth.

