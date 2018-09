Lulův náhradník je už druhý, lídr má obavy z podvodu

Tři týdny před brazilskými prezidentskými volbami poprvé výrazněji promluvil do průzkumů levicový kandidát Fernando Haddad, který minulý týden nahradil uvězněného exprezidenta Luize Inácia Lulu da Silva. Politik, označovaný dosud spíše za outsidera, se v anketě zveřejněné brazilskými médii dostal na druhou pozici. Krajně pravicový favorit říjnových voleb Jair Bolsonaro prohlásil, že Lulova Strana pracujících se může pokusit hlasování zmanipulovat, aby Haddad zvítězil, uvedla agentura AP.

Bývalý starosta Sao Paula Haddad převzal po Lulovi kandidaturu až ve chvíli, kdy soud přiměl Stranu pracujících jmenovat za exprezidenta náhradníka; v průzkumu agentury MDA získal 17,6 procenta hlasů. V čele se dlouhodobě drží Bolsonaro, který má podle nejnovější sondáže podporu 28,2 procenta voličů. Středolevý kandidát Ciro Gomes, který byl až dosud nejvážnějším kandidátem na post Bolsonarova soupeře pro druhé kolo, klesl na třetí místo se ziskem 10,8 procenta.

Podle expertů se pro pravděpodobné druhé kolo na konci října rýsuje souboj Bolsonara, který je kvůli svým vyhraněným názorům nepřijatelný pro více než polovinu voličů, a Haddada, jenž bude spoléhat především na spojení s populárním Lulou. Bývalý prezident byl jasným lídrem průzkumů do chvíle, než mu soud kvůli nepravomocnému 12letému trestu za korupci účast ve volbách zakázal.

"Velkou obavu mám ne z toho, že volby prohraji, ale z toho, že prohraji podvodem. Možnost podvodu ve druhém, a možná i prvním kole, je reálná," řekl dnes Bolsonaro ve svém prvním vzkazu voličům z nemocnice, kam byl převezen předminulý týden poté, co jej na mítinku jeden z jeho odpůrců vážně zranil nožem. Od té doby není schopen se osobně do kampaně zapojovat, což však na výsledky průzkumů dosud nemělo vliv.

Haddad v reakci na soupeřova slova Bolsonara kritizoval za to, že si podle něj "zahrává s demokracií".

Bolsonaro se prezentuje jako kandidát, který dá do pořádku neurovnanou brazilskou politiku prorostlou korupcí; řada lidí ho označuje za brazilského Donalda Trumpa. Kvůli svým mnohdy radikálním postojům čelí Bolsonaro mimo jiné obviněním z rasismu. Je znám rovněž urážlivými výroky na adresu žen a veřejně obhajuje brazilskou diktaturu z let 1964-1985. Vystupuje také proti sňatkům homosexuálů, které jsou v Brazílii legální již několik let.