Lupiči ukradli vzácnou vodu určenou pro výrobu vodky

Policie v Kanadě vyšetřuje neobvyklý případ krádeže na ostrově Newfoundland, odkud zmizelo 30 tisíc litrů velice cenné vody z ledovce v hodnotě několika desítek tisíc dolarů. Zloději nejspíš vodu po částech kradli ze skladu v pobřežním městě Port Union, kde byla připravena k vývozu na výrobu vodky. Zprávu přinesl kanadský server CBC News.

Voda z ledovce je díky své křišťálové čistotě velice cenná a je využívána pro výrobu luxusních výrobků, ať už z oblasti kosmetiky nebo lihovin. Dokonce se také prodává jako luxusní láhvová voda, jež někdy stojí i pár stovek dolarů. Federální policie vyčíslila hodnotu ukradené vody na částku mezi devíti až 12 tisíc dolary (205 až 274 tisíc korun).

"Ledovcová voda byla sklizena někdy v loňskem roce a od té doby byla uschována ve skladovacích kontejnerech. Tady v Port Union je pak z ní obvykle vyráběna vodka," sdělil ve středu pro CBC News policejní vyšetřovatel Andy Renwick.

Vyšetřovatelé počítají s tím, že voda byla odvezena buď v cisternovém voze nebo v traktorovém přívěsu. Podle zaměstnanců místního skladu je však dost možné, že během převozu se voda kontaminovala, a tudíž už nebude mít na trhu takovou hodnotu.

Ukradená voda patří firmě Iceberg Vodka. "Byli jsme šokováni, když jsme zjistili, že nám chybí 30 tisíc litrů naší vzácné vody. Ukládáme ji do bezpečnostních nádrží, ale nikdy bychom nečekali, že by někdo tak velké množství vody ukradl," oznámil překvapený generální ředitel společnosti David Meyers.

Přišli o 150 tisíc láhví

Pokud zloději počítali s tím, že už se jedná o hotový produkt vodky, tak je čeká nemilé překvapení. Šlo prozatím jen o čistou vodu. "Pokud si mysleli, že to je už hotová vodka, tak si budou myslet, že je poněkud slabá. Překvapilo by mě to, ale kdoví, co si lidé myslí, když si sem přijdou a udělají tohle," dodal Meyers s tím, že firma tímto přišla až o 150 tisíc láhví svého alkoholického nápoje.

Další sklizeň vzácné vody bude možná nejdříve až v květnu nebo v červnu. Ledovcová voda se totiž v Newfoundland sklízí pouze jednou do roka. Do té doby je sehnání náhrady nemožné. Naštěstí pro firmu byla ukradená voda pojištěná.