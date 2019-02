Maduro označil Guaidóa za šaška. "Musíte vyhlásit volby"

Venezuelský prezident Nicolás Maduro pohrozil šéfovi parlamentu Juanu Guaidóovi, kterého od 23. ledna uznala jako dočasného prezidenta Venezuely padesátka zemí, že může skončit ve vězení. Maduro to prohlásil v úterý při projevu na promoci studentů v Caracasu. Guaidóa také označil za šaška, ale zároveň ho vyzval, ať vyhlásí volby.

"Máme tady šaška, který říká, že je dočasný prezident. Dobře tedy, tak když jste dočasný prezident, musíte vyhlásit volby," prohlásil Maduro. "Co se stane, až uplyne 30 dní? Budete pokračovat ve svém virtuálním mandátu? Dokdy? Taky do roku 2025? Nebo do té doby, než skončíte ve vězení na základě verdiktu venezuelského nejvyššího soudu?" dodal Maduro.

Guaidó složil přísahu 23. ledna během protivládních demonstrací poté, co parlament neuznal nový Madurův prezidentský mandát, který začal 10. ledna a má trvat do roku 2025. Poslanci ale označili Madurův mandát za nelegitimní, protože vzešel z loňských voleb, které za nesvobodné označuje opozice, EU i řada amerických zemí včetně USA.

Podle venezuelské ústavy se předseda parlamentu stane dočasnou hlavou země, pokud se prezidentského úřadu z nějakých důvodů nemůže ujmout vítěz voleb. Maduro se sice úřadu ujal, ale podle poslanců nelegitimně. Ústava také stanoví, že dočasný prezident musí do 30 dnů vyhlásit nové volby. To Guaidó neudělal, protože by stejně nebyly svobodné, dokud se nezmění i složení nejvyšší volební rady.

"Členové dosavadní volební rady byli vybráni v neregulérních postupech a jejich rozhodnutí byla zaujatá," řekl nedávno deníku El País Luis Lander, šéf venezuelské nevládní organizace monitorující volby. Nová volební komise je spolu s odstoupením Madurovy vlády prioritou pro to, aby volby byly svobodné, dodal Lander.

Také venezuelský nejvyšší soud ovládají Madurovi příznivci, které si tam jeho socialistická strana dosadila poté, co v prosinci 2015 prohrála parlamentní volby, a ještě předtím než byl ustaven v lednu 2016 nový parlament ovládaný opozicí. S pomocí tohoto soudu také od roku 2016 Madurova vláda blokuje legislativní činnost poslanců.

Pětatřicetiletý Guaidó, který se předsedou parlamentu stal teprve letos 5. ledna, už má také na základě předběžného opatření obstavené účty a nesmí vycestovat země. O tento krok požádal soud venezuelský generální prokurátor Tareck William Saab koncem ledna, a to kvůli "násilným činům", jichž se podle Saaba dopustil od 22. ledna zřejmě pořádáním protivládních demonstrací.