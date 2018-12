"Mám tě rád." Poslední slova exprezidenta Bushe patřila synovi

Bývalý americký prezident George Bush starší se stihl před svým pátečním skonem rozloučit se svými nejbližšími. Podle listu The New York Times jeho poslední slova patřila synovi a pozdějšímu prezidentovi Georgi Bushovi mladšímu. Byl jsi úžasný otec, řekl Bush mladší a otec odpověděl: "Já tě mám taky rád."

Podle serveru televize CNN se příbuzní ptali, zda si Bush přeje být převezen do nemocnice, ale čtyřiadevadesátiletý exprezident to odmítl. Řekl, že je připraven odejít za chotí Barbarou a dcerou Robin. Barbara Bushová zemřela v dubnu ve věku 92 let a Robin roku 1953 v dětském věku na leukémii.

Bush zesnul ve svém domě v Houstonu obklopen rodinou. Přítomen byl i syn Neil s manželkou Marií a nejlepší Bushův přítel James Baker, který v Bushově administrativě zastával funkci ministra zahraničí.

"Bylo to velmi dojemné, konec úžasného života," řekl Neil Bush. Ocenil, že se s Bushem stačili rozloučit jeho nejbližší i manželé Bakerovi. "Cítíme se být mimořádně požehnáni tím, že jsme mohli být při tomto odchodu," dodal Neil Bush.

Rakev s tělem bude příští týden vystavena ve washingtonském Kapitolu do středy. Veřejnost se bude moci s prezidentem rozloučit od pondělního večera do středečních 14.45 SEČ. Obřad v Národní katedrále ve Washingtonu má začít v 17 hodin SEČ. Pak bude tělo převezeno do episkopálního kostela sv. Martina v Houstonu, kde Bush žil. Vystaveno tam bude od středečního večera do čtvrtečního rána. Druhý obřad se bude konat v tomto kostele ve čtvrtek v 17 hodin SEČ. Potom má být v koloně rakev převezena na univerzitu ve městě College Station, kde se bude konat další rozloučení. Ve 23.15 SEČ bude Bush pohřben na pozemku své prezidentské knihovny a muzea.