Město na Floridě bojuje s bezdomovci. Pouští jim dětské písně

Město West Palm Beach na Floridě se snaží od společenského centra vyhnat bezdomovce pomocí vlezlých dětských písniček, které jim v noci přehrává stále dokola. Informovala o tom britská zpravodajská stanice BBC. Radnici vadí, že bezdomovci přespávají u místního průplavu u proskleného pavilonu, který městský úřad pronajímá třeba pro svatební oslavy. Postup proti bezdomovcům ovšem vyvolal námitky.

"Když za to lidé platí pěkné peníze, měli by mít šanci si objektu užít," tvrdí starosta West Palm Beach Keith James. Podle jeho slov se v posledních týdnech například u vchodu do pavilonu našly fekálie.

Pro vyhánění bezdomovců vybral úřad primitivní dětské hity Baby Shark (Žralůček) a Raining Tacos (Prší tacos - plněné placky). "Když je slyšíte pořád dokola, jsou pěkně protivné," vysvětlil starosta James.

Ale představitelé organizací, které lidem bez přístřeší pomáhají, tento způsob boje s bezdomovectvím kritizují. Jde podle nich o tvrdý trest pro lidi, kteří nemají kam jít. "Jsou to lidé, kteří jsou na tom už beztak bídně, a toto je snaha udělat jim život ještě mizernějším," řekla Maria Foscarinisová, zakladatelka a ředitelka Národního centra pro bezdomovectví a chudobu. "Vyhánět je řvavou hudbou je prostě nelidské a opravdu šokující," podotkla.

Proti použití Raining Tacos proti bezdomovcům se ohradil i autor toho hitu Parry Gripp. Připouští, že písnička může být otravná, a vysvětluje, že ji napsal pro specifické publikum - "děti a lidi, kteří mají strašně rádi tacos". Ve čtvrtek věnoval 3 tisíce dolarů (přes 68 tisíc korun) třem organizacím, které pomáhají bezdomovcům, a podle listu The New York Times se obrátil na svého právníka, zda by nebylo možné úřady ve West Palm Beach přinutit, aby jeho skladbu přestaly hrát.

Podle starosty Jamese žije ve West Palm Beach v současnosti asi 350 lidí bez střechy nad hlavou, což je o 24 procent méně než před rokem. První muž radnice ujišťuje, že městští sociální pracovníci poskytují těm nejchudším zdravotní péči a snaží se je přesvědčit, aby šli do ubytoven, které jsou pro ně určené.

Na Floridě podle Foscarinisové není problémem velký počet bezdomovců, ale krutý přístup úřadů k nim. V této souvislosti ředitelka centra pro bezdomovectví připomněla, že řada měst po celých Spojených státech nechává v ulicích instalovat například lavičky rozdělené tak, aby se na nich nedalo ležet, nebo ze stejného důvodu montuje bodce na nízko umístěné velké parapety.

BBC uvádí, že nejde o první pokus, jak z určitých míst vypudit pomocí hudby bezdomovce a drogové dealery. Před třemi lety v nedalekém Lake Worth Beach pouštěli klasickou hudbu, což se neosvědčilo, protože těm, které měla vyhnat, se líbila.