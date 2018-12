Mexický prezident vrátil část platu, vyzval k tomu další úředníky

Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador, který je v úřadu teprve dva týdny, vrátil do rozpočtu téměř 30 procent svého prvního platu. K podobnému kroku vyzval i další vysoké federální úředníky. Prezident to podle místních médií oznámil jen den poté, co informoval o plánu vlády zvýšit od ledna minimální mzdu o 16 procent a snížit v příštím roce plat sobě i senátorům a poslancům.

"Za první dva týdny jsem dostal plat jako prezident 76 159 pesos a 59 centavů čistého, z toho jsem vrátil 22.313 pesos a 29 centavů v souladu s chystaným plánem úspor ve federálních platech," oznámil López Obrador. Za první dva týdny v úřadu tedy dostal 53 846 (asi 60 tisíc korun).

Nový mexický prezident, který je první levicovou hlavou této země za několik dekád, už v pondělí oznámil, že v roce 2019 bude pobírat skoro o polovinu méně než jeho předchůdce Enrique Peña Nieto. AMLO, jak novému prezidentovi přezdívají podle začátečních písmen jeho dlouhého jména, tedy dostane příští rok měsíční plat 108 656 pesos (asi 122 tisíc korun). Senátorům a poslancům by se měl plat snížit příští rok asi o 20 procent.

Minimální mzda by se měla od ledna v Mexiku zvýšit o 16,2 procenta, což je podle místních médií nejvyšší nárůst za posledních 23 let. Místo dosavadních 88 pesos denně by měla nově činit 103 pesos (necelých 120 korun). Ještě více (na 177 pesos denně) by se měla zvýšit minimální mzda na severu země u hranic se Spojenými státy. Vláda tak chce lidi v regionu udržet a tím snížit jejich migraci do USA.

Mexiko se od října potýká s nebývale velkou vlnou migrantů ze Střední Ameriky, kteří dorazili do země v několika takzvaných karavanách a kteří chtějí žádat o azyl v USA. Několik tisíc se jich nyní nahromadilo na severu v hraničním městě Tijuana.

Mexický prezident López Obrador už dříve oznámil více úsporných opatření, například rozprodat flotilu vládních letounů, která poslední tři roky zahrnovala i jeden z nejdražších prezidentských leteckých speciálů na světě. Boeing 787-7 Dreamliner, který koupilo Mexiko za 218 milionů dolarů (přes pět miliard korun), už začátkem prosince odletěl do amerického státu Kalifornie, kde bude čekat na prodej novému majiteli.

AMLO se chce jako prezident vyhnout všem symbolům luxusu, mimo jiné nebude jako jeho předchůdci v předchozích více než 80 letech bydlet v prezidentské rezidenci Los Pinos v mexické metropoli. Rezidence má být otevřena pro veřejnost jako kulturní centrum. Nový prezident úřaduje ze sídla vlády a žije nadále ve svém domě v mexické metropoli.