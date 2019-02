Mexiko vytvoří národní banku DNA. Identifikuje tisíce těl

Mexická vláda spustila tento týden program, jehož cílem je pomoci najít rodinám více než 40 tisíc pohřešovaných jejich blízké. Základem programu bude založení Národního forenzního institutu, který zjednoduší identifikaci asi 26 tisíc těl nalezených v předchozích letech v hromadných hrobech, informoval španělský deník El País.

Přestože ve 130milionovém Mexiku každým rokem stoupá počet vražd (loni bylo v zemi zavražděno v průměru rekordních 90 lidí denně), má každý ze třicítky států mexické federace vlastní databanky vzorků DNA neidentifikovaných těl a chybí centrální evidence. Ve státě Jalisco, který je v těchto tragických statistikách na předních příčkách tabulek, byly rodiny blízkých tak zoufalé, že před lety založily vlastní neoficiální databanku.

Consuela Velázquezová ztratila manžela v listopadu 2015 a od té doby chodila do forenzního institutu státu Jalisco identifikovat těla, jež by mohla patřit jejímu sedmačtyřicetiletému muži. "Na ten hrozný zápach v márnici jsem si už zvykla," řekla deníku El País. Po několika měsících pravidelného docházení do márnice jí institut povolil prohlížet si v počítači pouze fotky neidentifikovaných těl.

Consuela si posléze začala zapisovat základní údaje o mrtvolách, například výšku, barvu vlasů, oblečení a k tomu specifické údaje. "Fotky dělat nesmíme, ale rozhodli jsme se zapisovat si různé charakteristiky, například tetování, zubní protézy," uvedla Velázquezová, která je členkou občanského sdružení Por amor a Ellxs (Pro lásku k nim). To funguje už několik let a má výsledky. Například loni v srpnu informovalo, že se podařilo identifikovat muže díky Consuelinu obrázku číslo 229; měl vytetovaného tygra na jedné paži.

Ztracené vzorky

Národní banka vzorků DNA ulehčí život i Rose Cisnerosové, která hledá svou dceru, ta se pohřešuje od května 2012, kdy jí bylo 21 let. "Nechala jsem už minimálně na devíti místech vzorky DNA, mimo jiné ve státě Tamaulipas, Jalisco či Veracruz. Někde mi je odebírali vícekrát, protože prý můj vzorek ztratili," popsala Cisnerosová.

Se vznikem Národního forenzního institutu, na nějž vláda jen tento rok vyčlenila 400 milionů pesos (asi 480 milionů korun), se má zlepšit koordinace mezi státy mexické federace a předpokládá se rovněž sjednocení pravidel pro sběr biometrických dat. "Potřebujeme jednotné standardy, abychom mohli spolupracovat mezi sebou i s jinými zeměmi," uvedla bývalá šéfka forenzní laboratoře generální prokuratury Martha Acelaová.

Myšlenka na jednotnou mexickou databázi, která by usnadnila identifikaci mrtvých, není nová. Přišel s ní například v roce 2015 místní Červený kříž. Za čtyři roky se k této iniciativě ale připojilo jen asi 15 institucí v zemi. Nová mexická vláda, která je v úřadu od prosince, chce sjednocení nařídit dekretem, jenž má platit od března.

Důsledkem vysoké kriminality v Mexiku jsou mimo jiné přeplněné márnice. Loni v září šokoval zemi skandál, když byl ve státě Jalisco u města Guadalajara nalezen odstavený kamion se 157 mrtvolami. Posléze vyšlo najevo, že kamion jezdil v oblasti několik týdnů, než ho řidič odstavil za městem. Když si místní začali stěžovat na zápach, přiznaly úřady, že forenzní ústav státu Jalisco neměl pro mrtvoly dostatek místa, a tak dočasně najal soukromou firmu s mrazícími pojízdnými boxy.