Mladá Chilanka si prosadila změnu pohlaví

Osmnáctiletá Arlén Aliagaová byla přijata do dívčího lycea v Santiagu de Chile. Má za sebou dlouhý boj. Je zřejmě první transgenderová osoba v Chile, které se něco podobného podařilo. Předtím chodila do chlapeckého lycea.

V Chile od loňského listopadu platí zákon, který umožňuje změnu jména a pohlaví lidem od 14 let věku. Dospělí mohou o změnu žádat sami, lidé ve věku od 14 do 18 let k tomu potřebují zákonného zástupce.

Aliagaová ještě jako chlapec na chlapecké škole měla podporu spolužáků i rodičů, avšak narážela na nesouhlas učitelů. Dělali jí problémy kvůli oblékání i líčení.

Do školy, do níž v minulosti chodila bývalá prezidentka Michelle Bacheletová, ji tento týden po prázdninách doprovodila matka Paola Mugaová. Lyceum ji původně přijmout nechtělo s tím, že nemá místo. Ustoupilo ale po kampani, kterou spustily sdělovací prostředky a zástupci komunity LGBT (lesbiček, gayů, bisexuálů a transsexuálů).

Arlén na sobě měla při vstupu do lycea školní uniformu, tedy sukni a světlou košili s vázankou. "Je to historický den. Možná jsem první, ale myslím, že existují i jiní, kteří to zkoušeli a nemohli to udělat. Teď je jasné, že mohou," sdělila dívka novinářům.

"Jsem klidná a šťastná. Jsem přesvědčená, že to bude bezpečné místo pro mou dceru a že zde budou respektovat její práva," sdělila její matka.