"Možná máte něco v rukávu" aneb Co si Omarosa tajně nahrála

Bývalá mediální poradkyně Bílého domu Omarosa Manigaultová Newmanová, která je nyní ve sporu s prezidentem Donaldem Trumpem, zveřejnila další tajně pořízenou nahrávku. Ta podle ní dokazuje, že se jí Trump po vyhození z Bílého domu pokoušel prostřednictvím své snachy uplatit, aby mlčela.

Na nahrávce, odvysílané televizi MSNBC, je slyšet hlas Lary Trumpové, jejímž manželem je prezidentův syn Eric, nabízející Manigauoltové Newmanové pár dnů po vyhození z Bílého domu práci za 15 tisíc dolarů měsíčně (asi 340 tisíc Kč) v kampani za Trumpovo znovuzvolení v roce 2020.

"Zní to tak trochu, že máte nějaké věci v rukávu, odkud byste je mohla vytáhnout. Je zřejmé, že pokud přijdete na palubu kampaně, nemůžeme to tak mít (...)," naznačuje podle nahrávky Trumpová, než ji Manigaultová Newmanová přeruší povzdychem: "Ach, bože, ne." "Vše a všichni (musí být) pozitivní, že?" ujišťuje se Trumpová.

