Mrtví cyklisté? New York začal okamžitě jednat

Pět úmrtí cyklistů během necelého měsíce přimělo newyorskou radnici k rychlé reakci. Starosta největšího amerického města Bill de Blasio přišel ve čtvrtek s plánem na rozšíření chráněných cyklistických pruhů či úprav méně přehledných křižovatek. New York hodlá do plánovaných opatření investovat 58,4 milionu dolarů (1,34 miliardy korun), informovala americká média.

Po třech smrtelných nehodách cyklistů ze začátku června zemřeli další dva lidé jedoucí městskými ulicemi na kole v úterý. Po středeční vážné nehodě je navíc v kritickém stavu další cyklista. Za prvních sedm měsíců letošního roku přišlo při nehodách o život 17 Newyorčanů na bicyklech, což je o sedm více než za celý loňský rok.

Demokratický starosta a uchazeč o prezidentskou nominaci se v době vzestupu cyklistiky ve svém městě ocitl pod tlakem organizací podporujících udržitelnou dopravu a cyklistických aktivistů. De Blasio se rozhodl uvolnit z městské kasy téměř šest desítek milionů dolarů s cílem zajistit bezpečnost lidí používajících jízdní kola k cestám do práce či škol.

"Žádné ztráty životů na našich ulicích nejsou přijatelné. Loňský rok byl nejbezpečnějším v historii a my musíme dále posouvat hranice a více se snažit," řekl de Blasio podle listu The New York Times.

New York má v současnosti téměř 2000 kilometrů cyklistických pruhů, z čehož je více než třetina oddělena bariérami od pruhů určených pro automobily. Podle starostova plánu bude každoročně přibývat téměř 50 kilometrů chráněných pruhů ročně. Zaměří se především na desítku prioritních lokalit zejména v Brooklynu a Queensu, kde je málo úseků pro cyklisty a zároveň velký počet nehod se zraněními.

Newyorská radnice rovněž upraví 50 křižovatek považovaných za rizikové. Cyklisté v nich například budou mít vyhrazená přednostní místa či barevně zvýrazněné odbočovací pruhy. Město také najme 80 pracovníků, kteří se budou věnovat výhradně zlepšování podmínek pro cyklisty.